Kdaj moramo začeti zdravo živeti? (VIDEO)

Slovenci uvrščamo zdravje in družino najvišje na lestvici vrednot. Poleg dobrega zdravstvenega sistema je pomembno, da čim prej uvedemo zdrave navade. Z njimi ne podpremo le zdravja, temveč tudi vsakodnevno dobro počutje.

Starši in skrbniki, spodbujajmo otroke h gibanju na prostem in poskrbimo, da oblikujejo zdrave prehranjevalne navade. Te se pričnejo z vašim dobrim zgledom; od nakupa zdravju prijaznejših živil, do priprave uravnoteženih rednih obrokov skozi dan, so zapisali na spletni strani zasrce.si

Izogibajmo se slanim in sladkim prigrizkom, ki imajo visoke kalorične vrednosti, a so hkrati hranilno revni. Tem prigrizkom se ni treba popolnoma odpovedati, raje pa poiščimo manj slane in manj mastne alternative. Na primer, sladice pripravimo doma iz manj mastne skute in sadja.

Izogibajmo se preobilnim obrokom. Ni treba, da po obroku kar obležimo od sitosti. To bo tudi povzročilo utrujenost in težje se bomo osredotočili na učenje ali delo. Zato si nikoli naenkrat ne naložimo veliko hrane na krožnik. Raje manj in če smo res še lačni, hrano dodamo po žlicah.

Raje kot sladke gazirane pijače ob žeji posezimo po navadni vodi iz pipe. V Sloveniji imamo kvalitetno pitno vodo in za to smo resnično lahko hvaležni. S tem prispevamo k temu, da je manj odpadne embalaže. Če pa že pijemo sladke pijače, jih dajmo takrat, ko se veliko gibamo.

Prehrana naj bo pestra. Ne pozabimo na uživanje stročnic in rib, raznolikega sadja in zelenjave.

Gibanje je prav tako pomembno. Je zdravo, nam daje energijo, krepi naš imunski sistem in nas sprosti. Preko športnih aktivnosti lažje spoznamo različne in zanimive ljudi in sklenemo nova prijateljstva.

Z zdravimi navadami že od šolskih let lahko bistveno okrepimo naše žile in srce, so še zapisali na zasrce.si.