Praznuje deklič, ki se mu še sanjalo ni, da bo zrasel v zvezdo zabavne glasbe (Suzy)

Prav neverjetno je, kako natančno je narava porazdelila podobnosti v družini Derenda. Lahko bi sestavili dva para, Nuša in Matevž bi bila v enem, Frenk in Gašper v drugem. Ne le po videzu in višini, celo značajsko so si med seboj enaki, združuje pa jih medsebojna ljubezen, ki doseže vrhunec ob posebnih slovesnih trenutkih.

Veselje pri družini Derenda, ki so ga ženi in mamici pripravili Frenk, Matevž, Gašper in kosmati hišni ljubljenec. Foto: osebni arhiv/Instagram

Tokrat se je visokorasli mož še posebej potrudil, da je svoji pojoči ženi za rojstni dan priredil zares lepo presenečenje. Ugrabil je njeno družabno omrežje, da se ji niti sanjalo ni, kaj sledi. Brez vednosti se je prikradel v njen facebook profil in ji čestital v svojem imenu ter imenu vseh bližnjih. Sam sicer ni aktiven na tej platformi, zato je moral vključiti iznajdljivost. A mu je uspelo. Sledilo je še slavje, ki je najslajše pod domačo streho. Naša najvišje uvrščena evrovizijska predstavnica je obdana z ljubeznijo, s katero jo zasipavajo njeni trije fantje. Vsak na svoj način pripomorejo, da se počuti kot kraljica, čeprav ima družinska dinamika svoje zakonitosti. Ni vselej preprosto, izzivi prihajajo nenapovedano, vendar jih je vsak doslej še bolj zbližal.

Nuša je notranjo moč in odločnost podedovala po mami. Nanjo je strašansko navezana in nikoli se ji ne bo mogla dovolj zahvaliti za vse, kar je storila zanjo. Zlasti pri skrbi za sinova ji je bila vselej v oporo. Ko sta s Frenkom nabirala kilometrino na službenih poteh, po slovenskih in tujih odrih, je ona predano bdela nad prisrčnima vnukoma, svojo oboževano hčerko in šarmantnega zeta pa vedno pričakala z odličnim kosilom. »Mama, hvala ti, ker si mi vseskozi stala ob strani. Tvoja toplina, moč in neizmerna ljubezen so nekaj, kar je za vedno zapisano globoko v meni. Bodi čim večkrat nasmejana, saj ko si srečna ti, je mirno tudi moje srce. Hvaležna sem, da te imam,« se je čustveno poklonila svoji največji vzornici.

Z mamo sta nerazdružljivo povezani. Foto: osebni arhiv/Instagram

Vmes je obudila še spomin na rano otroštvo, ko je bila videti kot junakinja iz kakšnega Disneyjevega filma. Odraščala je z vzorom, da se je vredno potruditi za uresničitev sanj, in danes, ko na rojstnodnevni torti kraljuje številka 56, si je oddahnila, da ji je uspelo. V zaokroženo celoto je združila kariero, družino in predvsem dragocene odnose, ki so največje bogastvo življenja.