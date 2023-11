Kakšna je moč gob, polnozrnatih žit in avokada

Superživila vsebujejo različna hranila, kot so antioksidanti; le-ti naj bi imeli moč preprečili raka.

Vsebujejo tudi zdrave maščobe, za katere velja, da preprečujejo bolezni srca; vlaknine, ki preprečujejo sladkorno bolezen in prebavne težave; in fitokemikalije - kemikalije v rastlinah, ki so odgovorne za močne barve in vonjave, ki imajo lahko številne koristi za zdravje.

Uživanje hrane, ki je polna dobrih hranil (kot je veliko tako imenovanih superživil), je vsekakor dobra odločitev, a ključ do zdrave prehrane je uživanje raznolike hranljive hrane, v pravih količinah.

Avokado

Avokado je bogat z zdravimi maščobami in vlakninami, ki lahko pomagajo, da se dalj časa počutimo siti. Zaradi vsebnosti zdrave maščobe lahko pomagajo absorbirati vitamine, topne v maščobah. Imajo tudi veliko hranilnih snovi, kot so:

• riboflavin (vitamin B2)

• niacin (vitamin B3)

• pantotenska kislina (vitamin B5)

• piridoksin (vitamin B6)

• vitamin C

• vitamin E

• vitamin K

• Folat

• Magnezij

• Kalij

Gobe

Gobe, ​​kot zdravilo so uporabljale številne kulture po vsem svetu. Spojine v gobah imajo lahko antioksidativne, protivnetne in koristi, ki preprečujejo rakava obolenja.

Študije so pokazale, da lahko gobe spodbudijo aktivnost imunskih celic in makrofagov, to so bele krvne celice, ki spadajo v evolucijsko najstarejši prirojeni celični imunski sistem. Ti pomagajo ustaviti rast in širjenje tumorskih celic in uničiti obstoječe tumorske celice.

Gobe ​​povezujejo z zaščito pred demenco in upadom kognitivnih sposobnosti. Delujejo tudi kot prebiotiki (pomagajo lastni črevesni flori, da se sama vzpostavi) in pomagajo pri tvorbi koristnih črevesnih bakterij.

Polnozrnata žita

Vsebujejo vse dele zrna, vključno z otrobi, endospermom in kalčki. Iz rafiniranih zrn so bili odstranjeni otrobi in kalčki. Otrobi so bogati z vlakninami in vsebujejo hranila in fitokemikalije. Kalček vsebuje zdrave maščobe, vitamine E in B ter fitokemikalije. Polnozrnata žita lahko pomagajo:

• ohraniti stabilen krvni sladkor

• ohraniti nižji holesterol

• hrano premikajo po prebavnem traktu

• preprečevati majhne strdke, ki povzročajo srčni infarkt in možgansko kap

• pri boju proti nekaterim vrstam raka.