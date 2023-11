Ali ste se kdaj vprašali, kaj pridobite ali kaj izgubite, ko izberete boj ali ko izberete mir

Kadar se znajdemo v vrtincu nesoglasji ali napetosti, takrat izgubljamo, mi sami predvsem na svoji lastni vitalni energiji.

V vroči razpravi, če se z empatijo, skušamo vsaj malo postaviti v čevlje drugih ljudi lahko spoznamo, da ima ta oseba na njeni svoji ravni prav, da stvari vidi na tak način kot jih.

Veliko modrosti našega odziva pa je v tem, da v taki situaciji spoštujemo njeno mnenje in ji dopustimo pravico do izražanja njenega stališča. Ne pa, da se z njo prepiramo.

To ne pomeni, da se moramo strinjati z njenim mnenjem. Dovolj je le sprejemanje drugega mnenja v celoti takšnega, kot je. Sprejemanje drugega mnenja je ne le znak naše zrelosti in spoštovanja drugega, pač pa je potrebno tudi zato, da se izognemo konfliktu. Nasprotujoča se razprava ima namreč lahko zelo negativne posledice na našo celotno vitalnost.

Kaj torej izgubljamo, če se prepiramo?

V prvi vrsti izgubljamo ogromno dragoceno vitalno energijo, česar posledica tega je slabše počutje. V telesu pride do napetosti in nemira, ki nas od znotraj razžira in nam greni življenje, ki je že samo po sebi dovolj zahtevno.

Človek, ki se vselej bori in mora vedno imeti svoj prav, da bi zmagal, pač ni v harmoniji s sabo, še manj pa z drugimi. In običajno ostane sam. Takšen človek se niti ne zmore prilagajati, saj je njegov ego večji od njegove sposobnosti, sprejemanja ljubezni.

Torej, tukaj se vsakič pojavi pomembno vprašanje za vsakega, ki je v konverzaciji z drugo osebo! V miru ali boju?

Spustiti in razumeti drugo osebo in s tem veliko pridobiti je ena opcija. Iti v boj in trenje ter izgubiti priložnost za rast in ohranitev svoje lastne vitalne energije, ali pa iti v boj je druga.

Odločitev je vedno naša. Tudi takrat, ko mislimo, da ni

Tudi takrat, ko mislimo, da okolica od nas zahteva to, kar nam daje. Ampak ne. Ravno nasprotno. Okolica že res, da morda zahteva, a ravno v tem se skriva naša moč izbire, kako se bomo odzvali.

Ne prepirajte se. Razjasnite si tisto, kar želite, globoko vdihnite. Vzemite si odmor ali pa odidite ven iz situacije. Vendar nikoli ne povzdigujte glasu z jezo, saj s tem ničesar ne boste pridobili. Mir se vsekakor bolj splača.