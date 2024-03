Kako telovaditi zjutraj, če niste jutranji človek? Teh 6 trikov vam bo zagotovo pomagalo

Nekateri odkimajo, že ko samo slišijo izraz jutranja telovadba, češ da je to nemogoče početje. Ste med njimi?

Če pa imate zjutraj pred vsemi dnevnimi obveznostmi čas za telovadbo, ga izkoristite, saj bo vaše razpoloženje čez dan boljše. S temi triki si lahko olajšate jutranjo rutino.

Dosledno se držite časa vstajanja

Če zjutraj želite vstati iz postelje, se držite doslednega časa prebujanja. To velja za vse dni v tednu, sploh za tiste, ko boste telovadili zjutraj.

Če se držite doslednega časa prebujanja, se bodo vaši možgani sčasoma privadili, da se takrat začne vaš dan in da lahko vaše telo deluje.

Večer prej si pripravite majhno nagrado

Pred vadbo izberite svojo najbolj dišečo kavo, kako drugo priljubljeno pijačo ali lahek prigrizek, ki vam bo pomagal prebuditi se iz spanca in vas bo zvabil v jutranjo telovadbo.

Prižgite luči takoj, ko se zbudite

Na cirkadiani ritem najbolj vpliva svetloba, ki pošilja signale možganom, da je čas, da se zbudite in vstanete iz postelje. Zato takoj po prebujanju dvignite rolete ali odgrnite zavese, saj je naravna svetloba najboljša. No, to je tudi najtežje, kajne? Prihaja pa čas, ko prižiganje luči zjutraj ne bo potrebno, le dvigniti rolete.

Telovadite s prijateljem

Jutranja telovadba je veliko bolj zabavna in lažja, če povabite prijatelja. Tega se je treba veseliti, zato se poskusite dogovoriti s prijateljem, da gresta skupaj na jutranjo telovadbo. Tako se lahko držita rutine in drug drugega podpirata pri doseganju ciljev.

Če nihče od vaših prijateljev ni pripravljen telovaditi tako zgodaj, se lahko vedno odpravite na skupinske vadbe.

Olajšajte jutro s sproščujočo rutino

Lahko je to pitje kave ob gledanju kratke najljubše serije ali igranje s hišnim ljubljenčkom. Izberite aktivnost, ki vas sprošča, in z njo začnite jutro, preden se odpravite na trening. Morda se boste morali zbuditi nekaj minut prej, a če veste, da imate sproščujočo rutino pred vadbo, boste lažje vstali iz postelje.

Bodite realni v svojih pričakovanjih

Če je misel na enourno jutranjo telovadbo zastrašujoča, načrtujte krajše treninge, ki se prilegajo vašemu urniku. Tudi kratke vadbe lahko prinesejo neverjetne fizične in duševne koristi. Še vedno boste imeli učinkovito vadbo, vendar brez žrtvovanja dragocenega jutranjega časa.