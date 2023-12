Kateri čas dneva je najboljši čas za vadbo?

Za nekatere ljudi je največ, kar jim zjutraj uspe, skuhati kavo, drugi pa skočijo iz postelje in se pred službo odpravijo na telovadbo.

Toda ne glede na to, ali ste med tistimi, ki jih mika telovadba pred službo ali šolo, ali obstaja idealen čas v dnevu, ko bi to počeli – za uspešnost in učinkovitost?

To je odvisno od spola in tega, kaj želite doseči.

Različno za moške in ženske

Vsem, ki bi radi izboljšali svoje splošno zdravje in bili boljši, to uspe ne glede na to, ali telovadijo zjutraj ali zvečer. Vendar se zdi, da vadba zjutraj ali zvečer deluje nekoliko drugače.

Raziskovalci ugotavljajo, da bi morale ženske, ki se najbolj ukvarjajo z zmanjšanjem količine trebušne maščobe in hkrati pridobiti moč v nogah, telovaditi zjutraj.

Ženske, ki jih bolj zanima povečanje telesne moči, izboljšanje razpoloženja in vzdržljivosti, naj telovadijo zvečer.

Moškim, ki so telovadili zvečer, se še posebej izboljšajo krvni tlak, presnova in razpoloženje.

Jutranja telovadba je najboljša za spanje

Tudi jutranja vadba prinaša veliko koristi. Med drugim lahko pozitivno vpliva na vaš spanec. Vašemu telesu lahko pomaga pri izločanju spalnega hormona melatonina prej zvečer.

Hkrati drugi hormoni poskrbijo za dober začetek dneva. Ko telovadite, vaše telo izloča adrenalin – pogosto imenovan bojni hormon. Pride prav, ko se morate prebijati skozi še en delovni dan.

Težke naloge zjutraj

Povsem naravno je, da je telo zjutraj na trnih. Če sledite naravnemu cirkadianemu ritmu, naši naravni jutranji uri, telo lahko res kar najbolje izkoristite. Večerna vadba je v nasprotju z načrti telesa za počitek.

Zato lahko večerno telovadbo primerjamo s pitjem kave in sladkarijami, ki ti v glavi prižigata umetno luč, dokler ne zaspiš.

Zato nekateri vadeči svoje najtežje in izčrpavajoče naloge opravi zjutraj.

A kot vemo, so naše spalne navade zelo različne in individualistične. Zaključek raziskav, ki obstajajo na tem področju, je torej morda ta, da je pametno telovaditi takrat, ko čutite, da ste najboljši – in ste dobro naspani.