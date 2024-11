Kako prelisičiti prekratek dan? Vadba v boju s premikom ure na zimski čas

Dnevi so bili še vedno dolgi in zvečer je bilo mogoče trenirati brez težav. Potem so nam (spet) umetno skrajšali dan za celo uro. Premik ure pomeni za večino rekreativcev konec sezone, pišejo pri švicarski spletni strani Datasport.

Prijetnemu poletju je sledil nenaden prehod v hladno, mokro jesen. Zdelo se je, kot da so zlato jesen zaobšli, in november se je začel takoj po septembru. Bistveno nižje temperature in nemirno vreme niso ravno idealne za vzdržljivostne športnike.

In zdaj še premik ure nazaj. Nenadoma se zvečer zmrači uro prej. Dobra novica: Dnevi so se od 22. do 24. septembra postopoma krajšali, razlika med nočjo in dnevom pa je manj očitna. Vendar pa je le sedem tednov do 21. decembra, ko se dnevi spet začnejo podaljševati.

Kljub temu ima premikanje ure različne učinke na trening. To je treba upoštevati.

Cikel spanja in okrevanje

Čeprav je to samo ena ura, lahko ure, ki se vrnejo eno uro nazaj, resno motijo naš vzorec spanja za nekaj dni, kar lahko neposredno vpliva na splošno formo in s tem na športno zmogljivost. Sposobnost okrevanja je oslabljena, na učinkovitost pa lahko vpliva utrujenost.

Sprememba svetlobnih pogojev

Nekaj dni se prej zdani, zvečer pa se prej stemni. To je treba upoštevati pri načrtovanju treningov, poti in razsvetljave zaradi lastne varnosti. Samo, če v službi preskočimo kosilo in gremo raje na trening, je možno opraviti trening na svetlobi, kajne?Navsezadnje so novi prijemi za vadbo vedno dobrodošla sprememba. Ampak, vemo, kako je s službami.

Dnevna svetloba kot zdravilo

Če se po premiku ure trudite, da bi še naprej vadili nemoteno, in to na svetlobi, zunaj v naravi, potem morate to početi zjutraj. Telo se bo hitro prilagodilo, kajti v spominu ima vse sobote in nedelje, ko ste največkrat z vadbo začeli že zjutraj. Večji problem je uskladiti jutranjo vadbo s službo.

Nežnost v vadbi

Dokler se telo ne prilagodi, se je vredno izogibati visoko intenzivnim treningom in se namesto tega osredotočiti na novosti pri vadbi.