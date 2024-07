Kako nezdravo je biti (pre)suh

Danes, v razvitem svetu, se zdi, da moraš biti popolno vitek! To pomeni, da vse, kar počneš za svoje zdravje, teži k temu, da si ali pa postaneš nadvse vitek, suh.

Ampak, suhost sploh ni zdrava. Tudi, če se v glavi končno počutimo zelo dobro, ker nam tehtnica prikazuje želeno številko, ni rečeno, da smo zdravi. Kako to? Zakaj je temu tako?

Suhost, ko gre za človeško telo, lahko nakazuje različne zdravstvene težave in ni vedno zdrava. Pomanjkanje telesne teže oziroma pretirana suhost lahko povzročijo različne težave in tveganja za zdravje. Tukaj je nekaj razlogov, zakaj pretirana suhost ni zdrava:

Podhranjenost in pomanjkanje hranil

Osebe s prenizko telesno težo pogosto nimajo dovolj ključnih hranil, kot so vitamini, minerali, beljakovine in maščobe, ki so potrebna za optimalno delovanje telesa. Pomanjkanje energije zaradi nezadostnega vnosa kalorij lahko povzroči splošno šibkost in utrujenost. Pomanjkanje hranil lahko oslabi imunski sistem, zaradi česar je telo bolj dovzetno za okužbe in bolezni.

Hormonsko ravnovesje

Prenizka telesna teža povzroči motnje v hormonskem ravnovesju, kar lahko vpliva na menstrualni cikel pri ženskah in lahko povzroči celo neplodnost. Pomanjkanje telesne teže lahko privede do zmanjšane kostne gostote in poveča tveganje za osteoporozo in zlome. Pomanjkanje beljakovin in kalorij povzroči izgubo mišične mase, kar vodi do šibkosti in zmanjšane telesne funkcionalnosti.

Kardiovaskularni sistem

Skrajna suhost lahko povzroči težave s srcem, kot so bradikardija (upočasnjen srčni utrip) in hipotenzija (nizek krvni tlak). Prenizka telesna teža lahko vpliva na duševno zdravje, ki privede do povečanega tveganja za anksioznost in depresijo.

Zaključek

Za optimalno zdravje je pomembno, da telo dobi ustrezno količino hranil in energije. Pretirana suhost lahko privede do številnih zdravstvenih težav, zato je pomembno, da osebe s prenizko telesno težo poiščejo nasvet zdravstvenih strokovnjakov in poskrbijo za uravnoteženo prehrano, ki zadostuje njihovim potrebam po energiji in hranilih.