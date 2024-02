Kako najdemo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem

Naši medsebojni odnosi so najpomembnejša stvar na svetu. So najpomembnejši dejavnik za srečo in v kombinaciji s poklicem so po navadi izjemni razlogi za življenje. Za večino ljudi je družina na vrhu seznama tako po vrednotah in kot prioritetah; in zanjo se velja neskončno potruditi!

In zato je tako zelo pomembno, da skušamo najti ravnovesje med poklicnim in zasebnim.

Gospa Heather Moulder je na coursecorrectioncoaching.com o tem zapisala nekaj misli, ki jim velja prisluhniti; je odvetnica in karierna trenerka, ki pomaga uspešnim ljudem, ki vedo, da niso popolni, in so v resnici nezadovoljni, ustvariti uravnovešen, izpolnjujoč življenjski slog, ne da bi pri tem žrtvovali svoj uspeh.

Sposobnost biti prisoten

Iskanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem izboljša vašo sposobnost biti prisoten.

Ljudje, ki so na poti tega iskanja, se mnogokrat potožijo, je po njihovem velika težava njihova nezmožnost biti prisoten tako doma kot v službi.

Kako bi to težavo opisali?

• Vaš um se počuti, kot da je vedno »vklopljen«, da ves čas dirka in je poln misli, ki jih je včasih težko razvozlati.

• Vedno razmišljajte o delu, tudi ko ste z družino in prijatelji, kar vas nato vodi k nenehnemu preverjanju e-pošte.

• Razjedajo vas skrbi glede tega, kaj se dogaja v vašem osebnem življenju, in to, ko poskušate delati; razmišljate, da vas doma čaka ogromno dela, da ste se sprli z zakoncem ali kako klavrno se počutite, ker niste prišli na nastop svojega otroka prejšnji večer.

Če je tako - in to je eden največjih razlogov, zakaj je ravnovesje med poklicnim življenjem pomembno, je dobro vedeti, da je vaše možgane mogoče usposobiti tako,da se boste naučili biti prisotni. Svoj um lahko preoblikujete z dosledno uporabo posebnih praks pozornosti.

Kako čuječnost ustvarja notranje ravnovesje

Zavestno zavedanje vam bo pomagalo biti:

• bolj usklajen s čustvi in ​​občutki drugih ljudi;

• bolje se intuitivno odzivati ​​na ljudi, kar bo pozitivno vplivalo na vaše odnose z družino, prijatelji, sodelavci in celo strankami);

• sposoben zavedanja dobrega okoli sebe (n ne samo osredotočenost na slabo.

Uravnovešenost izboljša odnose

Preveč dela pomeni biti manj časa s tistimi, ki jih imate radi. Pomeni pa tudi manj kakovostnega časa z njimi. Precej težko je biti prisoten in drugim posvetiti vso pozornost, ko ste izčrpani in preobremenjeni od službe ali drugih, »nedružinskih« obveznosti.

Uravnovešen življenjski slog pomeni več kakovostnega časa z družino in prijatelji. Predstavljajte si, kaj bo to naredilo za vaše odnose! Poleg tega razmislite o tem, kako bo to vplivalo na vaš pogled na svet, tako na splošno kot v svoji karieri?

Obstaja učinek valovanja, takega, ki je nadaljevanje in širjenje rezultatov dogodka ali dejanja, nekakšna verižna reakcija, ki vam bo pomagala biti bolj pozitivni glede svojega življenja, kariere in celo službenih odnosov.

Kako je razložen opis in učinek valovanja v psihologiji? Učinek valovanja je čustvena okužba v skupinah, natančneje prenos razpoloženja med ljudmi v skupini. … Očitno je, da razpoloženje drugih vpliva na nas, in preživljanje časa z nekom negativnim bo povečalo vašo lastno negativnost. In še dodatno pojasnilo o valovanju, kot nadaljevanju in širjenju rezultatov dogodka ali dejanja, nekakšna verižna reakcija.

Vsa področja vašega življenja so medsebojno povezana, tako da ima lahko izboljšanje enega vidika nadaljnje učinke v drugih delih življenja.

Spite bolje in bolje boste jedli. Jejte bolje in več se boste gibali. In če se boste več gibali, boste bolje spali in na koncu bolje razmišljali in se počutili. Znanstvenik dr. Greg Wells je napisal novo knjigo o tem fenomenu z m naslovom The Ripple Effect. Valovnaje.

Zakaj je povezanost ključna za vašo srečo

Povezovanje z ljudmi in odnosi z njimi je nekaj, česar je danes malo. Ljudje so preveč zaposleni in dovoljujejo, da tehnologija ovira pravo človeško povezavo.

Uravnovešen življenjski slog pomeni razvijanje globokih povezav z drugimi ljudmi in ne samo z družino, ampak tudi s kolegi in prijatelji. Iz teh povezav boste pridobili veliko dobrega, prav tako se boste počutili bolj povezani s svojim delom in to na smiseln način.

Uravnovešen življenjski slog povečuje zavzetost pri delu

Ko so zaposleni zadovoljni in se počutijo motivirani za svoje delo, je večja verjetnost, da bodo zvesti in angažirani. Biti zadovoljen pomeni, da se počutiš zavezanega nečemu, da daš vse od sebe. Zavzeti zaposleni so vključeni v svoje delo, so navdušeni in predani svojemu delu.

Številni delodajalci napačno verjamejo, da se sodelovanje ustvarja s pritiskom ali spodbudami. Čeprav bi to lahko kratkoročno nekoliko delovalo, to na koncu povzroči stres, tesnobo in zamero. To pa ni ravno recept za dolgotrajno angažiranost ali visoko moralo.

Manj obremenjen, duševno in fizično zdrav zaposleni, ki se počuti povezanega s sodelavci, je bolj verjetno bolj motiviran za težje delo. In ta povečana motivacija pomeni, da boste delovali na višji ravni in bili bolj angažirani. Še bolje je, da povečana angažiranost povzroči boljšo moralo na delovnem mestu, več odgovornosti in boljšo komunikacijo.

Ravnovesje med delom in življenjem povečuje kreativno razmišljanje

To je treba še enkrat ponoviti: vaši možgani potrebujejo prostor za razmišljanje. Ni mišljeno, da bi jih nenehno bombardirali ljudje, družbeni mediji, e-pošta, telefonski klici in besedila. Ljudje potrebujejo prostor za jasno, ustvarjalno razmišljanje.

Ste si razbijali glavo in možgane ob težavi in ​​se počutili ko ujeti, ker ni bilo odgovora? Pa vendar se odgovor čarobno pojavi - in ne morete verjeti, da ga niste videli prej - pride hitro po tem, ko ste se nehali prepuščati skrbi? Podobne stvari se zgodijo, ko imate v življenju nezdravo ravnovesje med poklicnim življenjem.

Ko ste pod stresom, preobremenjeni in/ali zaskrbljeni, nimate sposobnosti kreativnega razmišljanja. Toda z ravnovesjem pride jasno, ustvarjalno razmišljanje. In to pomeni tudi boljši izdelek na delovnem mestu!

Uravnovešenost vas naredi bolj produktivne

Vsi ljudje si želijo biti bolj produktivni. Pravzaprav večina ljudi, ki pridejo po pomoč, to navaja kot rezultat, ki ga želijo od vodenja skozi njihove težave.

V nasprotju s tem, kar mnogi verjamejo, boste imeli le omejene koristi, le izvajanje nove strategije upravljanja s časom ali povečanje produktivnosti. Ko se enkrat naučite uporabljati osnovne formule za boljšo produktivnost in upravljanje časa, vse neke nove strategije ne bodo veliko pomagale.

Stvar, zaradi katere boste bolj produktivni, je boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Počutili se boste bolje (tako fizično kot psihično), bolj boste osredotočeni in prisotni boste lahko razmišljali bolj umirjeno, jasno in ustvarjalno. Poleg tega boste bolj motivirani za trdo delo. To pomeni, da je večja verjetnost, da boste delovali na višji ravni. Če to ni formula za produktivnost, potem ne vemo, kaj je.

Resnično ravnovesje prinaša srečo in izpolnitev

Eden od pomembnih razlogov, zakaj je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem pomembno (celo nujno), je vaša lastna sreča in izpolnjenost. Ravnovesje pomeni dobro počutje in nadzor nad svojim življenjem in poklicno potjo; to sta ključa za ustvarjanje sreče zase in vnos resničnega smisla v svoje življenje.

Razmislite, zakaj je ravnovesje med poklicnim življenjem pomembno. Zaradi večine, če že ne zaradi vseh razlogov se boste počutili bolj pozitivne, srečne in izpolnjene.

Ravnovesje v poklicnem življenju prinaša višjo raven uspeha

Če je karierni uspeh za vas pomemben in verjamete, da je ravnovesje sinonim za poravnavo in anatema za uspeh, pote

Obstaja napačno prepričanje, da ravnovesje ne deluje za tiste, ki želijo biti uspešni. Toda to preprosto ni res in temelji na običajnem napačnem prepričanju, da je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem v tem, da se zadovoljite z manj. Ravnovesje v poklicnem in zasebnim življenju je ustvarjanje uspešnega življenja pod vašimi pogoji:

- določiti prioritete in se osredotočiti na tisto, kar je za vas najpomembnejše;

- zagotavljanje lastnega dobrega počutja, kar vam omogoča, da služite drugim po svojih najboljših močeh;

- nadzorovati svoje življenje.

Ali ni to pravi uspeh? Poleg tega vas uravnovešen življenjski slog naredi bolj izpolnjenega, bolj kreativnega in produktivnejšega. To pa pomeni, da boste imeli več sposobnosti za uspeh tako v osebnem in poklicnem življenju.

Koraki za več splošnega ravnovesja

Zdaj, ko razumete pomen uravnovešenosti poklicnega in zasebnega življenja, je čas, da začnete ustvarjati bolj uravnovešeno življenje zase. Dobra novica je, da tega ni tako težko doseči, kot si mislite. Ključno je, da si vse želeno ustvarite sami.

In vse se začne pri vaši miselnosti. Ker je miselnost tista, ki vam omogoča, da rečete »ne«, dajete prednost tistim, ki je najpomembnejše, in ustvarite uravnotežen življenjski slog, kot si ga želite.