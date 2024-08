Kako izbrati prave košarkarske copate

Iščete nov par košarkarskih superg? Nakup košarkarskih copat ni tako preprost. Copat ne izbirajte po všečni barvi ali modelu, kot ga nosi vaš priljubljeni košarkaš.

Izbira pravega košarkarskega copata je odvisna od vašega sloga igre in prileganja čevlja. Razlagamo, na kaj morate biti pozorni pri nakupu košarkarskih copat, da boste lahko kar najbolje izkoristili svoj talent na igrišču.

Velikost in prileganje čevljev

Košarka je hiter šport, ki vključuje tek, skakanje in vrtenje v več smereh hkrati. Kakovosten košarkarski copat pomaga igralcem pri izvajanju vseh potrebnih gibov in ima ključno vlogo pri preprečevanju poškodb. Toda kakovost čevlja ni pomembna, če se ta ne prilega dobro.

Kako naj se prilegajo košarkarski copati?

Pravilo je, da pustite približno četrtino do pol palca prostora med prsti in sprednjim delom čevlja. Če bo prostora več, vam bo čevelj drsel, manj pa bo omejevalo gibanje.

Anatomija košarkarskega čevlja

Obstajajo trije glavni deli košarkarskega čevlja: zgornji del, vmesni podplat in zunanji podplat. Vsak del ima drugačno vlogo v celotni zmogljivosti košarkarskega čevlja.

Zgornji del

Zgornji deli so na voljo v treh višinah: visoki, srednji in nizki. Izbira vrste zgornjega dela, ki vam najbolj ustreza, je izhodišče pri izbiri košarkarskega copata. Nekaj drugih lastnosi, ki jih je treba upoštevati, so položaj, na katerem igrate, kako agresivno ali dinamično igrate in ali ste nagnjeni k padcem ali zvinom gležnja.

Primerjava zgornjih delov košarkarskih čevljev: nizki, srednji in visoki modeli

Visoki: Visok zgornji del nudi največ opore, saj se ovije okoli gležnja. Kompromis za podporo je teža. Visoki košarkarski copati so ponavadi težji od srednjih ali nizkih. Napadalci in centri – pogosto največji igralci na igrišču – morda raje izberejo visoke čevlje, da zmanjšajo obremenitev svojih stopal in gležnjev.

Srednji: Srednji modeli ponujajo nekaj opore za gležnje, vendar ne toliko kot visoki modeli. Srednji segajo tik do gležnjev in so bolj prilagodljivi. So odlična izbira za igralce, ki igrajo na več položajih na igrišču.

Nizki: Nizki modeli nudijo malo ali nič opore za gležnje. Kar igralci izgubijo pri podpori gležnjev, nadomestijo s hitrostjo in okretnostjo, ki ju zagotavljajo nizki čevlji. Nizki modeli so optimalna izbira za igralce, pri katerih je hitrost ključni element igre.

Vmesni podplat

Blazinjenje čevlja se nahaja v vmesnem podplatu in je ključni element vsakega visoko zmogljivega košarkarskega čevlja. V vmesnem podplatu je mogoče najti različne tehnologije blaženja, vključno s stisnjenim zrakom, lahkimi penami, EVA ali težjimi poliuretanskimi elementi. Dober vmesni podplat je udoben in prožen, hkrati pa zagotavlja potrebno oblazinjenje za blaženje udarcev in zmanjšanje obremenitve stopala med igro.

Zunanji podplat

Zunanji podplat zagotavlja oprijem čevlja in je običajno izdelan iz gume ali kakšnega drugega sintetičnega materiala. Čevelj, ki omogoča največji oprijem igrišča, da lahko spreminjate smer, se vrtite ali skačete brez zdrsa, mora imeti odličen podplat. Ustrezen oprijem omogoča strelcem, da ohranijo ravnotežje in imajo dober skok ...

Na kaj paziti pri nakupu košarkarskih copat?

Pri merjenju zmogljivosti košarkarskega čevlja uporabite te tri kategorije za presojo kakovosti: oprijem, oporo in udobje.

Oprijem: To je ključno, ko gre za igro. Vsi igralci potrebujejo čevlje z dobrim oprijemom.

Podpora: Čevelj mora biti dovolj trden, da prenese vašo težo, hkrati pa omogoča, da vaša stopala delujejo na visoki ravni. Edini čas, ko bi med igro morali razmišljati o svojih nogah, je, ko jih premikate v obrambi.

Udobje: Vaši čevlji morajo biti udobni, ne smejo povzročati bolečine v stopalih. Širina čevljev, oprijem in količina blaženja igrajo ključno vlogo pri udobju.

Pravi košarkarski copat lahko izboljša vašo igro in poveča vašo samozavest.