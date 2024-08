Marko Baloh postavil najbolj nor kolesarski svetovni rekord

Marko Baloh ima že veliko izkušenj s svetovnimi rekordi v ultra-kolesarskih disciplinah. Svoj prvi svetovni rekord je postavil leta 2002 na velodromu v Češči vasi pri Novem mestu (kronometer 12 ur).

Leta 2008 je postavil 24-urni svetovni rekord na odprtem velodromu in leta 2010 na zaprtem velodromu, kjer je tudi postal prvi človek, ki je v 24 urah prevozil na kolesu več kot 900 km (903,75 km).

Zadnjič je rekorde uspešno postavljal v Covid letu 2020, ko je postavil svetovna rekorda na 1000 km in 24 ur na cesti v kategoriji 50-59 let.

Podiranje svetovnega rekorda je potekalo na Marku že znani lokaciji hipodromu Polena v Lenartu v Slovenskih goricah, kjer je Marko postavil svoj prvi svetovni rekord v 24-urnem kronometru leta 2008 s prevoženimi 890 km.

Hipodrom Polena je športni objekt, namenjen za konjeniške, kolesarske in ostale prireditve. Krog je uradno homologiran na 959,10 m, torej je za 1000 km potrebno prevoziti 1042 krogov in 617,8 m. Rekord poteka pod okriljem svetovne ultra-kolesarske zveze (World UltraCycling Association = WUCA) in Guinnessove knjige rekordov.

Kljub temu da je bilo oba dneva zelo vroče in tudi vetrovno, ga to ni ustavilo pri novem rekordu.

Marko Baloh je 1000 kilometrov prekolesaril v 29-urah, 31-minutah in 34-sekundah! Prejšnji svetovni rekorder na zunanji pisti (outdoor track) je bil Španec Francisco V. Rordiguez s časom 31h 23min 01sec.

Včeraj ni postavil samo novega svetovnega rekorda na 1000 kilometrov. Postavil je rekord v vožnji na 12 ur, saj je prevozil 428 kilometrov. Postavil je tudi rekord v 24-urnem kolesarjenju za 50+, prevozil je 846 kilometrov s povprečno hitrostjo 35,2 km/h.