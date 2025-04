Princa William in Harry žalujeta: ob njiju je bil ob smrti princese Diane

Umrl je Graham Craker, nekdanji telesni stražar princev Williama in Harryja, ki je bil ob njiju na dan smrti princese Diane in jima je ostal v oporo še vrsto let po tem, piše The Indepenent.

FOTO: Reuters

77-letni Graham Craker z vzdevkom Crackers je bil 35 let zaposlen pri metropolitanski policiji. Petnajst let, vse do leta 2001, je služil kot osebni stražar princev.

Na dan Dianine smrti je bil z njima, z njunim očetom, takratnim princem Charlesom, ter dedkom in babico, kraljico Elizabeto in vojvodo Edinburškim, v Balmoralu na Škotskem.

V intervjuju za New York Post je leta 2017 opisal trenutek, ko je izvedel novico.

FOTO: Profimedia

»Najbolj čustven trenutek je nastopil naslednje jutro, ko sem videl Williama, kako se zunaj sprehaja s psom. Stopil sem k njemu in mu rekel: 'Zelo mi je žal.' William mi je žalostno odgovoril: 'Hvala ti,'« je povedal.

Na dan pogreba je Craker spremljal princa, ko sta hodila za pogrebnim vozilom, ki je od palače St. James do Westminstrske opatije prevažalo posmrtne ostanke njune mame.

»Stal sem za pogrebnim vozilom in William je pogledal navzgor ter me pozdravil. Pogledal sem ga in prikimal. Williama je tolažilo dejstvo, da sem bil ob njegovi mami na njeni zadnji poti.

Ljudje so jokali, klečali, se križali in metali rože na vozilo. Kar me je presenetilo, je bilo, da so, ko smo prispeli na avtocesto M1 proti severu, tudi vozila, ki so vozila proti jugu, ustavila, ljudje so izstopili iz avtomobilov in se priklonili v znak spoštovanja,« je pripovedoval.

FOTO: Joel Robine/Reuters

Princa sta imela Crakerja zelo rada, kar je očitno iz njunih pripovedovanj o njem in iz njunih osebnih zapisov.

V svojih spominih Rezerva je Harry zapisal: »Voznik je moral nenehno ustavljati, da je telesni stražar odstranil cvetje z vetrobranskega stekla.

Telesni stražar je bil Graham. Willy in jaz sva ga imela zelo rada. Vedno sva mu rekla Crackers. To se nama je zdelo zelo smešno.«

O njegovi priljubljenosti priča dejstvo, da je bil Craker deset let po tem, ko je prenehal delati kot kraljevi telesni stražar, leta 2011 gost na poroki princa Williama in Kate Middleton.

FOTO: Chris Jackson/Getty images

Kraljica Elizabeta II. mu je podelila odlikovanje Viktorijinega reda za zasluge pri služenju britanski kraljevi družini, postal je tudi častni meščan Londona.

V poznejših letih se je posvetil humanitarnemu delu, med drugim je sodeloval v društvu Always Bee You, ki pomaga odraslim s težavami z duševnim zdravjem.