Rambo Amadeus: Vsako življenje te na koncu izda (Suzy)

Velja za najboljšega misleca med muzikanti in najboljšega muzikanta med misleci. Z zavidljivim in občudovanim cinizmom vleče niti med znanostjo, duhovno pretočnostjo in dviganjem zavesti. Je butični snovalec glasbenega izročila, s katerim trka na človeško zavest in nas opogumlja, da vsega ne smemo jemati tako resno. Obenem povzdiguje idejo, da se nasilju kot orodju za doseganje ciljev izteka čas. Šestega aprila je v ljubljanskem Orto Baru predstavil Tribute samemu sebi, kar je še ena njegova genialno lucidna pogruntavščina. »Parfume so si izmislili v obdobju, ko so najmanj skrbeli za higieno,...