Je to morda najboljša odločitev v življenju? Začeti teči na pragu štiridesetih

Optimisti so sol življenja. Res je, da če bi začeli smučati ali igrati tenis pri tej starosti, ne bi nikoli postali zares dobri smučarji ali tenisači, pri teku pa, če je bil nekdo vrhunski v nekem drugem športu, človeku morda uspe priteči v tekaške višave; a bistveno poročilo naj bo, da je nekaj let več na križu manjša ovira za napredek pri teku, kot bi za napredek veljalo pri drugih športih.

Pri teku je dobro, da se lahko človek postavi na start maratona, kjer teče najboljši na svetu; isti človek nikoli pa ne bo prišel igrat tenisa na US Open ali startal smuka na strašljivem Streifu.

Torej naj bi bilo povsem mogoče, da se nešportna in s kilogrami malo bolj opremljena oseba nauči teči pri tridesetih? Zagotovo. Vsak, ki je za silo zdrav, lahko teče, nikoli nisi prestar, da bi začel teči.

Tek je vrsta aerobne dejavnosti, ki spodbuja zdrav življenjski slog tako v srednjih letih, ko nas začne življenje malo bolj najedati, kot v kateri koli starosti.

Ampak: zakaj ravno teč?

S tekom zastaviš ali ohraniš kondicijo, zbistriš glavo, tek je istočasno učinkovit in lahko dostopen. Večina rekreativnih tekačev se je teka lotila pri tridesetih ali štiridesetih. Za začetek ne potrebujete veliko. Ni treba biti bogat, da začnemo, in za obvladovanje teka ne potrebujemo sijajne tehnike.

Začnete lahko sami, kadar se vam zdi, da je pravi čas, in tudi tečete lahko vedno, ko vas prime, ne pa, ko bi šel teč še kdo. Edina stvar, ki jo morate imeti, je, da se odločite, da je to prav tisto, kar želite početi.

Seveda se pri tridesetih odločimo za tek zato, ker si želimo nadzor nas svojo telesno maso, mnogi odrasli tekači začnejo teči, da bi shujšali. Tek lahko skupaj z zdravo prehrano zelo poveča stopnjo izgube maščobe.

Torej ste se odločili, da začnete teči, kaj pa zdaj? Dobra novica za malo prestrašene. Če ste v teku popolnoma novi, se sprva ne trudite preveč.

Začnite s hojo, da se navadite biti več na nogah. Več tednov bi morali hoditi in hoditi, po ravnem in po rahlo valovitem terenu, da bi se v resnici približali naslednji stopnji, teku.

Pogosta napaka novih tekačev je, da mislijo, kako bodo kar stekli, in da je to pa tako. Da kar stečeš. Pa ni.

Na začetku se morate strogo držati pravila, da če med vadbo teka ne morete govoriti s celimi stavki, da tečete prehitro. V bistvu tečete nekoliko nespametno, saj naj bo tek čim bolj veselje in čim manj muka. Na začetku je to težko verjeti, a verjemite, te iste misli so šle skozi glavo sto tisočim pred vami.

Pa tako lepo nam je šlo ...

Predvsem se je že od začetka treba zavedati, da tek ni le naporen, lahko je tudi pot do poškodb. Če se poškodujemo ne le, da ne moremo teči, postanemo lahko na splošno slabe volje, prav zato, ker ne moremo več teči. Pa tako lepo nam je šlo ...

Če začnemo teči v odraslosti močno poveča možnost poškodb in neugodja v mišicah, take poškodbe so pogosto povezane z našim pretiravanjem v vadbi.

Dosti lahko storimo sami

• preden začnemo, pomenimo se s svojim zdravnikom.

• naše tekaško zgradbo gradimo zelo počasi, tedenske kilometrino povečamo za največ desetino

• najdimo ustrezne tekaške copate; pri izboru naj nam pomaga strokovnjak

• tečemo po maj makadamu, gozdu in travnikih

• v prvih treh mesecih se držite nazaj, tudi če se vam zdi, da bi zmogli več.

Sprva tečemo kratek čas in na kratkih razdaljah, nato pa postopoma povečujemo oboje. Potrebujete namreč čas, da se vaše telo prilagodi teku.

Splošna kondicija in energija se lahko povečata hitreje, kot so se teku prilagodijo sklepi, ki so bili dolgo neaktivni. Vaši sklepi in vezi morajo biti zares pripravljeni na novo početje, ki je povsem drugačno od življenja prej, sicer se lahko poškodujete.

Tudi če se počutite pripravljeni iti dlje in hitreje, tega ne storite. Zato je dobro, da začnete mesec hitre hoje in ne s tekom. To pomaga telesu, da se prilagodi učinku rednega udarjanja stopal ob tla.

Začeti in vztrajati

Tako kot vse v življenju, kar je vredno početi – tudi tek ni preprost, lahek, enostaven, še posebej, če ste začetnik. Zato je treba ohranjati motivacijo, ne pozabite na vse koristi, ki jih lahko pridobite s tekom, in ostanite zvesti zavezi, ki ste si jo dali, da boste začeli teči in vztrajali.

Že v tednu ali dveh boste začeli čutiti fizično razliko v svoji kondiciji in ravni energije. Da se bo kaj poznalo na vaši postavi, pa bo treba počakati tri- do štiri tedne.

Začnite počasi, ostanite predani teku, in vse prednosti teka, ki jih ni malo, se vam bodo sčasoma pokazale v vsem sijaju.