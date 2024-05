Je občasno postenje res zdravo?

Nekateri menijo, da je idealna možnost za hujšanje, vendar ta metoda ni ravno najboljša za zdravje.

Po navedbah EatingWell, nekatere oblike občasnega posta omogočajo, da pojeste, karkoli nameravate čez dan, vendar v petih ali osmih urah, medtem ko imajo drugi načrti občasnega posta točno določeno hrano za vsak dan, in to čez ves dan.

Zagovorniki intermitentnega postenja navajajo številne prednosti, seveda, vključno z izgubo teže in znižano ravnjo insulina. Če so ravni insulina predolgo visoke, se poveča tveganje za debelost, sladkorno bolezen tipa 2 in bolezni srca.

Čeprav ima občasno postenje kratkoročne koristi, nova študija, predstavljena na znanstvenem predavanju o epidemiologiji in preprečevanju Ameriškega združenja za srce, kaže, da prekinitveno postenje ni najboljša možnost. Ker gre za študijo, ki ni bila objavljena v znanstvenih revijah, raziskava še vedno ni uradna in služi bolj kot priporočilo.

Kljub temu je pomembno poudariti, da so raziskovalci pregledali podatke o 20.000 Američanih iz Nacionalne raziskave o zdravju in prehrani od leta 2003 do 2018 in jih primerjali s podatki o ljudeh, ki so umrli od leta 2003 do decembra 2019 iz Nacionalnega indeksa smrti Centra za nadzor bolezni.

Povprečna starost udeležencev je bila 49 let, približno polovica pa je bila žensk. V povprečju so jih spremljali od osem do 17 let. Analiza je pokazala, da so imeli ljudje, ki so sledili vzorcu uživanja vse hrane manj kot osem ur na dan, kar 91 odstotkov večje tveganje za smrt zaradi bolezni srca in ožilja.

Med ljudmi z obstoječo srčno-žilno boleznijo je bilo obdobje občasnega postenja od osem do deset ur na dan povezano s 66-odstotnim večjim tveganjem za smrt zaradi bolezni srca ali kapi.

Čeprav je študija ugotovila povezavo med občasnim postom in srčno-žilnimi boleznimi, to ne pomeni, da je časovno omejena dieta tako rekoč povzročila srčno-žilne težave. Poleg tega obstaja razlaga za povezavo med občasnim postom in srčnimi boleznimi.

Prekinitveno postenje je samo po sebi stresno za telo in v kontekstu našega sodobnega življenja, ki je že polno kroničnih čustvenih, fizioloških in okoljskih stresorjev, lahko občasno postenje naredi več škode kot koristi, poročajo na EatingWell.