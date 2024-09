Je boks res dober šport za otroke in mladostnike

Boks ima dve plati, ena je tekmovalni boks, druga pa rekreativni. Tekmovalnega boksa se danes ne bom dotikal, v tem prispevku bom poskušal strniti, kaj otrok in mladostnik pridobi, če začne trenirati rekreativni boks.

Veliko staršev je še pred kratkim razmišljalo, da svojega otroka oziroma mladostnika pa nikakor nebi vpisali na boks, saj je boks veljal oz. še velja za grob šport.

Pa je res tako? Sam bi rekel, da ne, in prepričan sem, da ima veliko privržencev. Osnova dobre in kvalitetne boksarske šole je igra.

Igra, ki se izvaja s kontrolo, igra, kjer otroka učimo kontrole samega sebe in spoštovanja do nasprotnika. Igra se začne že pri ogrevanju na začetku treninga.

Osnovna gimnastika, prevali, kotaljenje, skakanje, stoje in druge vaje so osnova za dobro koordiniranje telesa in te vaje se izvaja na vsakem treningu. Boksarski trening je lahko več kot zabaven. Še preden si otroci nadenejo rokavice, se poigrajo s svojo senco, v smislu shadow boksa.

Shadow boks ali šado je osnovna boksarska vaja, s katero se preko sproščenih gibov po zraku učimo pravilnih udarcev. Otrok s pomočjo te vaje spoznava osnovne gibe, premike, osnovno motoriko boksanja. To motoriko pridobiva naprej z delom v paru, ko ima prvi vlogo trenerja oz. tistega, ki kaže, kaj mora drugi delati, ta drugi pa izvaja določene gibe in začne s tem nadgrajevati shadow boks.

V parih se ne izvaja samo osnovnih tehnik, pač pa lahko še mnogo več. V začetku procesa učenja se seveda izvaja posamezne udarce, kasneje pa se dodaja kombinacije in serije posameznih udarcev in na koncu tudi akcije, ki se lahko aplicirajo v samo borbo.

Zaradi same pestrosti treninga se kasneje dodaja tudi druge boksarske rekvizite, npr. boksarsko vrečo, kjer otrok že razvija osvojen gib v smeri moči, preciznosti in tehnike. Hkrati se pri vseh teh vajah krepi telo in sprošča negativno energijo, ki se jo lahko čez dan kar nekaj nabere.

Dobre boksarske šole tudi na rekreativni bazi izvajajo sparinge, torej borbe, ki so kontrolirane. Mladostnik se pri teh borbah nauči sproščenega tehničnega udarjanja, ki je usmerjen v dotikalni boks.

Hkrati se uči tudi kontroliranja navalov jeze ali agresivnega pristopa pri reševanju izzida borbe. Ozavešča se, kje je meja, in s pomočjo boksa se hitro umiri in razsodno in bistro boksa.

V dobrih boksarskih šolah imajo jasno začrtano mejo med tehničnim boksom in boksom, kjer se brezglavo tolče. V takih šolah je poskrbljeno za varno okolje, kjer se lahko vsak spopada in sooča s strahom.

Boks se ne imenuje po naključju plemenita umetnost oz. noble art. Boks ima globino, ki se nikoli ne konča. S pomočjo boksa se mladostnik lažje in bolje poveže s seboj in z okolico, zaradi tega so odnosi okoli njega boljši in bolj kvalitetni.