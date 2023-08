Kako nad neželeno napihnjenostjo?

V prebavnem traktu ves čas delujejo plini, predvsem v želodcu in debelem črevesju. Včasih se jih nabere preveč, kar povzroča napihnjenost in vetrove, spahovanje, blage bolečine, povečan obseg trebuha in nelagodje. Težave so po večini prehodnega značaja, včasih pa je lahko kriva resnejša motnja ali bolezen, zato se, če se ponavljajo, posvetujemo z zdravnikom.

Ob pojavu nadloge velja najprej prevetriti jedilnik, saj smo najverjetneje zaužili obrok s preveč vlakninami, ki jih v večjih količinah vsebujejo denimo fižol, zelje, cvetača, brokoli ali brstičnih ohrovt. Nekaterim nagajata sveže sadje in zelenjava, včasih je kriva ponesrečena kombinacija živil, ki motijo absorpcijo v prebavnem traktu. Vsekakor pa bi morale težave izzveneti v nekaj urah. Če se nam vetrovi po zaužitju takšnih obrokov ponavljajo, velja prilagoditi količino zaužitih vlaknin.

Mnogim težave povzročajo sicer zdrave vlaknine.

Zaprimo usta

Ob pogostih vetrovih velja pomisliti tudi na prehranjevalne navade. Ali jemo redno, večkrat na dan, manjše obroke? Ali pri mizi hlastamo, žvečimo z odprtimi usti, hrane ne prežvečimo, temveč jo kar naglo goltamo? Hitreje ko jemo in večji ko so grižljaji, več zraka pri tem pogoltnemo, kar črevesju povzroča kopico nelagodja, ki se nato pokaže kot napihnjenost s povečanim izločanjem plinov. Prav tako se izogibamo žvečilkam oziroma jih žvečimo počasi in z zaprtimi usti, tudi pitje po slamici ni ravno priporočljivo, izogibamo se gaziranim pijačam in hitremu pitju, zmanjšamo vnos kofeina in koncentriranih maščob, ki jih je obilo v priljubljeni ocvrti hrani. Zaužitje prevelike količine zraka lahko povzroči tudi neustrezna uporaba zobne proteze, zato se ob nelagodju posvetujemo z zobozdravnikom. Krivo je lahko tudi hormonsko neravnovesje, pogosto pa so v ozadju stresne okoliščine in spremembe v vsakdanjem življenju.

Krive so lahko tudi hormonske spremembe.

Težave lahko povzroči tudi občutljivost za nekatere skupine živil oziroma snovi. Laktoza je pogosta povzročiteljica težav, denimo, če imamo nizko raven laktaze, encima, ki je odgovoren za razgradnjo laktoze, bomo težko prebavili mlečni sladkor, na kar nas bo telo opozorilo z napihnjenostjo in vetrovi. Laktozno intoleranco lahko spremlja tudi driska. Sindrom razdražljivega črevesja se prav tako kaže s povečano količino plinov v črevesju, običajno pa ga spremlja tudi bolečina, neredka sta napenjanje in driska. Gre za kronično stanje, ki prizadene debelo črevo in zahteva korenito spremembo življenjskega sloga.

Gazirane pijače lahko nagajajo črevesju. FOTO: Rez-art/Getty Images

Nelagodje, kot rečeno, je največkrat prehodno, a če ne mine oziroma se pojavijo še močne bolečine ali krči v trebuhu, dolgotrajne spremembe pri odvajanju blata, slabost, bruhanje, nenamerno hujšanje, kri v blatu, slabokrvnost, povišana telesna temperatura, je treba čim prej poiskati zdravniško pomoč.