Injekcije za cepljenje bodo kmalu preteklost

Nova tehnologija temelji na uporabi cepiva v obliki obližev z raztopljivimi mikroiglicami. Tehnologijo že dolgo zagovarjajo predvsem zdravstveni strokovnjaki iz ZDA.

Je preprostejše za transport in uporabo kot tradicionalna cepiva, zlasti v revnejših državah, kjer cepljenje otrok ostaja izziv, piše Zimo.

Pri poskusnem cepljenju odraslih in dojenčkov v Gambiji letos se je Micronova tehnologija cepiva proti ošpicam in rdečkam izkazala za enako varno in učinkovito kot tradicionalno cepivo. Cepivo je izdelal Indijski inštitut Serum.

»Tehnologija bi lahko pomagala odstraniti ključne ovire za izkoreninjenje ošpic in rdečk po vsem svetu,« je dejal James Goodson, znanstvenik v oddelku za imunizacijo v ameriškem centru za nadzor in preprečevanje bolezni, Micronovi partnerski ustanovi.

Novi obliži ne bodo zahtevali zdravstvenega delavca, pa tudi transport bo močno olajšan. Najbolj pa se jih bodo razveselili vsi, ki se strašno bojijo igel.

Fundacija bo omogočila razvoj proizvodnje desetih milijonov obližev letno za večja klinična testiranja in širšo uporabo.