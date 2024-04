Ena vrsta vode je še posebej škodljiva za naše zobe

Največkrat so sladkane pijače na slabem glasu, ampak po novih raziskavah so zobozdravniki zaskrbljeni tudi zaradi še ene vrste vode.

Skoraj vsak dan govorimo o pomembnosti vnosa tekočine v telo, in to ne le katerekoli tekočine, ampak vode. Mnogi bi morda mislili, da ni razlike med navadno in gazirano vodo, vendar zobozdravniki opozarjajo, da se je bolje izogibati gazirani vodi, če želimo ohraniti zdravje svojih zob.

Voda z mehurčki lahko negativno vpliva na zdravje zob, pišejo v spletni reviji Wales Online.

Zakaj je gazirana voda škodljiva za zdravje zob?

Kot pojasnjujejo zobozdravniki, je glavni krivec za poškodbe zobne sklenine pravzaprav ogljikov dioksid, ki ga dodajamo mineralni vodi v procesu karbonizacije.

Ko se raztopi v vodi, postane ogljikova kislina, ki zniža pH vrednost v ustni votlini. To posledično oslabi sklenino, zaščitno plast, ki prekriva naše zobe.

Še večjo grožnjo zobem predstavljajo gazirane vode z dodatki

Poleg ogljikovega dioksida zdravju zob škodijo tudi različne arome ter citronska in druge kisline, ki jih proizvajalci vode dodajajo pri izdelavi osvežilnih pijač.

Te spojine lahko povzročijo velike težave z zobmi in dlesnimi. Čeprav bi lahko bila gazirana voda bolj zdrava alternativa gaziranim pijačam, je pomembno, da jo uživamo zmerno, opozarjajo zobozdravniki.

Če imate radi gazirano vodo, je to najboljši način za pitje

Če ste velik ljubitelj gazirane vode in se svoji najljubši pijači niste pripravljeni odpovedati, vam zobozdravniki priporočajo, da jo pijete tako, da ne pride v stik z zobno sklenino.

To najlažje storite s slamico, da voda, polna ogljikovega dioksida, ne ostane v ustih. Prav tako je pomembno, da redno vzdržujemo higieno ustne votline in poskrbimo, da v prehrani uporabljamo čim manj hrane, ki moti normalne pH vrednosti.