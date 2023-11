Verjetno ste že slišali za Movember. Namreč, novembra si moški pustijo brke, Movember pa je gibanje, ki jih pri tem spodbuja. Saj gre za globalno kampanjo ozaveščanja moških o njihovemu zdravju.

Dogaja pa se ves november. Kampanja pa se osredotoča na spodbujanje dobrega telesnega in duševnega zdravja moških ter na ozaveščanje o zdravstvenih težavah moških, v prvi vrsti o raku prostate in na modih ter o izzivih duševnega zdravja in preprečevanju samomorov.

Movember se trudi ozaveščati o raku prostate, ki je med najpogostejšimi raki pri moških v Evropi in tudi v Sloveniji. Rak prostate je pogost zlasti pri starejših moških.

Več kot dve tretjini bolnikov je namreč starejših od 65 let. Na leto ga v Sloveniji diagnosticirajo pri okoli 1500 moških, za posledicami te bolezni pa jih umre okoli 400, piše na spletni strani NIJZ.

Ravno zaradi tega zdravniki apelirajo na preventivne in redne zdravniške preglede, ki so ključnega pomena za prepoznavanje in zgodnje odkrivanje morebitnih zdravstvenih težav.

FOTO: Neda Galijaš

Poleg samopregledovanja in odzivanja na preventivne preglede pa je ključno vzdrževanje zdravega življenjskega sloga.

Zdravstvena stroka svetuje, naj moški v svoj vsakdan vključijo telesno dejavnost, uravnoteženo prehrano, dovolj spanca, ter omejijo naj uživanje alkoholnih in tobačnih izdelkov (vir: NIJZ).

V Društvu Šola zdravja se poskušajo držati teh smernic. Ne le novembra, njihovi člani so dejavni tekom celega leta.

Vsako jutro pol ure telovadijo zunaj na prostem, družijo se z drugimi na telovadbi, pa tudi zunaj nje, hodijo skupaj na izlete, koncerte, gledališče, izobražujejo se o zdravi prehrani, o tem kako pravilno izvesti vaje »1000 gibov«, delajo tudi vaje za moč, pa še nov projekt imajo »Dihamo z naravo«.

FOTO: Neda Galijaš

Pri njih je zelo pestro in veselo. Dragi moški, ozrite se okoli sebe, poiščite oranžne telovadce Šole zdravja in se jim pridružite pri redni, polurni, jutranji telovadbi »1000 gibov« na svežem zraku.

Začeli se boste več družiti, kar je dobro za vašo psiho in okrepili boste svoje zdravje, ker se boste redno razgibavali. Naredite korak naprej za svoje zdravje!