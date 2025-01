Defibrilator tudi pri smučinah v Ratečah

Za varnost tekačev v Tekaškem centru Confine v Ratečah, kjer je že več kot desetletje, osrednje stičišče rekreativnega smučarskega teka v državi, je zdaj še bolje poskrbljeno za varnost obiskovalcev.

Lani so v centu priskrbeli aki za prevoz ponesrečencev z motornimi sanmi ob morebitnih poškodbah na progi, zdaj pa je v centru tudi defibrilator.

Mateja Kustrin in King sport Slovenija sta z lastnimi sredstvi kupila defibrilator za potrebe tekaškega centra Confine; to je seveda tudi nadvse koristna pridobitev za vas Rateče.

Seveda naprava sama po sebi ne pomeni ničesar, zato je za konec tedna, po končanem tekaškem dnevu, Andraž Ogorevc iz podjetja IHelp za zaposlene v centru organiziral tečaj oživljanja in uporabe defibrilatorja.

Matej Soklič, nekdanji olimpijec, ki v Tekaškem centru Confine v Ratečah že vrsto let dela čudeže na zgolj nekaj centimetrih snega, je povedal:

»Andraž je res pravi profesionalec in se mu še enkrat zahvaljujemo za vso podporo in strokovno pomoč. Vesel sem, da smo tako lahko nekaj koristnega vrnili vasi Rateče in pa tisočem rekreativcem, ki nas redno obiskujejo. In zaradi katerih tudi vztrajamo v Ratečah že toliko časa. Predvsem si želimo, da bi bili vsi zdravi in da k temi prispevamo tudi v Tekaškem centru Confine«.

FOTO: Janez Kušar