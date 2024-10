Danes je svetovni dan jabolk. Predstavljamo najboljšo dieto z jabolki

21. oktobra vsako leto obeležujemo Svetovni dan jabolk, katerega namen je spomniti na bogato paleto sort jabolk ter poudariti številne prednosti in koristi, ki jih jabolka prinašajo za naše zdravje.

Leta 1990 je britanska organizacija Common Ground podala pobudo za praznovanje svetovnega dne jabolk, saj so želeli poudariti njihovo vrednost v prehrani ter pomen za naše zdravje.

Jabolka so namreč bogat vir mineralov, vitaminov in drugih življenjsko potrebnih snovi, poleg tega pa so tudi izjemno dostopna in jih lahko dobimo v svoji neposredni bližini, torej od lokalnih pridelovalcev.

Jabolka so res posebno sadje

Povprečna vsebnost kalorij v povprečnem jabolku (na 100 g) ne presega 34-55 kcal.

Ugotovljeno je, da lahko le eno zaužito jabolko na dan ključnega pomena pri izgubi telesne teže. Lupina jabolka vsebuje kar šestkrat več vitamina C kot meso, jabolko krepi tudi črevesno steno in zmanjšuje tek. Jabolka so se znašla na drugem mestu najbolj uživanih sadežev, banane še vedno vodijo.

Upamo, da ste ljubitelj tega sadja, saj našemu telesu ponuja številne koristi, na katere morda niste pomislili. Če pa po drugi strani ne jeste dovolj jabolk, vam ponujamo razloge, da to navado spremenite.

Jabolka vplivajo na krvni tlak

Da ga uravnate, si občasno privoščite kakšno jabolko. Živila, ki so bogat vir flavanolov, tudi jabolka, dokazano izboljšujejo delo srčno žilnega sistema.

Zagotavljajo zdravo prebavo

Raziskave odkrivajo, da jabolka pozitivno vplivajo na koristne črevesne bakterije. So odličen vir polifenolov in vlaknin.

Jabolka ugodno vplivajo na zdravje srca

Glede na študijo, objavljeno v The American Journal of Clinical Nutrition, so ljudje s povišanim holesterolom, ki so pojedli dve jabolki na dan, doživeli znižanje LDL (slabega) holesterola in razširitev krvnih žil, kar lahko zmanjša tveganje za srčne bolezni.

Zaščitite zdravje zob

Eno jabolko na dan ne drži le zdravnika na razdalji, ampak morda celo zobozdravnika. Žvečenje jabolka ne odstranjuje zobnih oblog, preprečuje pa preživetje bakterij v slini – podobno kot pri umivanju zob, so pokazale raziskave.

Nevtralizirajo vonjave

Po obroku, ki vsebuje česen, si privoščite jabolko. Udeleženci raziskave so pili vodo, jedli jabolko (surovo, sok), solato, liste mete ali pili zeleni čaj takoj po obroku. Surova jabolka so občutno zmanjšala vonj po česnu (dobro so se obnesli tudi surova solata in listi mete).

Lahko zmanjšajo tveganje za nekatere vrste raka

Nekaj preprostega, kot je uživanje jabolk, lahko znatno zmanjša tveganje za nekatere vrste raka, je pokazala študija, objavljena v Reviews on Environmental Health. Na primer, uživanje enega ali več jabolk na dan zmanjša tveganje za raka na debelem črevesu in je povezano z zmanjšanim tveganjem za pljučnega raka.

Lahko lajšajo vnetja v telesu

Vnetje je vzrok za številne kronične bolezni. Vsakodnevno uživanje jabolk jih lahko premaga. Jabolka so bogata z antioksidanti, vključno s kvercetinom, ki ima dokazano protivnetno delovanje.

Ali je dobro jesti jabolka po 18. uri?

Jabolko je zjutraj zlato, opoldne srebrno, zvečer pa svinčeno. Ali to drži?

Jabolka so bogata z vlakninami in vsebujejo naravne kisline, ki izboljšujejo prebavo in delovanje debelega črevesa. Če pa jabolka uživamo zvečer, se lahko kisline iz njih kopičijo v želodcu in povzročajo nekaj nelagodja.

Uživanje jabolk ponoči lahko povzroči tudi prekomerno nastajanje plinov in prebavne težave. To se zgodi, ker se prebava ponoči upočasni in traja veliko dlje, da se katera koli hrana prebavi.

Najboljši čas za uživanje jabolk je zato zjutraj. Na ta način lahko stimulirate črevesje po dolgem spancu.

Če bi vam nekdo ponudil čokolado in jabolko, bi, če bi bili zdravstveno ozaveščeni, verjetno izbrali jabolko, saj ima veliko koristi za zdravje.

Je vir antioksidantov, vitaminov, mineralov, vlaknin in drugih koristnih sestavin.

Zagotovo ne boste zgrešili, če se odločite dan začeti z jabolkom. Ampak večkrat smo slišali, da po 18. uri ni dobro jesti jabolk ali drugega sadja.

Zakaj se je treba jabolkom zvečer izogibati?

Naravne kisline v sadežu vplivajo na izločanje želodčne kisline in povzročajo nelagodje, poročajo na spletni strani eatthis.com. Povzročijo lahko tudi prebavne težave, kar vam bo pokvarilo spanec.

Nekateri viri tudi navajajo, da hrana z visoko vsebnostjo sladkorja, vključno s sadjem, povzroča dvig krvnega sladkorja, čeprav za to ni zanesljivih znanstvenih dokazov.

Sadje ali katera koli druga hrana, ki vsebuje ogljikove hidrate, zvišuje raven sladkorja v krvi. Če si privoščite pozneje čez dan, telo ne more stabilizirati krvnega sladkorja pred spanjem, kar vodi tudi do povečanja telesne teže. Vendar tudi v tem primeru ni dovolj dokazov, ki bi potrdili, da se krvni sladkor v popoldanskih urah zaradi nekaterih zaužitih živil dvigne bistveno bolj kot običajno.

Prav tako ni dokazov, da bi sadje, ki ga uživate popoldne, negativno vplivalo na povečanje telesne teže. Seveda govorimo o zmernem uživanju.

Veliko dejavnikov določa, ali bo energija iz hrane pravilno porabljena ali shranjena kot maščoba, a izogibanje sadju po določeni uri ni eden izmed njih. Res je – sadje je dobro kadar koli v dnevu. V zmernih količinah, seveda.

Če torej nimate specifičnih prebavnih težav in ni drugih omejitev, si jabolko verjetno privoščite kadarkoli. Sicer pa, kot veste, če imate zdravstvene težave in dileme, se vedno prej posvetujte s strokovnjakom za prehrano ali zdravnikom.

Dieta z jabolki: 5 kilogramov manj na teden

Sezona jabolk je in razmišljamo, zakaj vse so dobra, uporabna, koristna. Da, tudi za hujšanje. Ampak ...

Star pregovor pravi: »Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran«. Jabolčna lupina gradi mišice, ohranja krvni sladkor pod nadzorom in znižuje holesterol.

V Sloveniji je toliko jabolk, da bo naš naslednji obisk zdravnika leta ...

Ljudje, ki redno uživajo ta sadež, imajo 20 odstotkov manj možnosti za srčni infarkt, zato nutricionisti predlagajo dieto z jabolki, s katero lahko izgubite 5 kilogramov na teden. No, tega mi ne verjamemo, ampak smo pripravljeni poskusiti, ker je ravno sezona jabolk.

Jabolka že od nekdaj veljajo za odlično orodje v boju z odvečnimi kilogrami

Delujejo kot pospeševalci pri hujšanju in so bogati z vlakninami, ki pomagajo pri zatiranju lakote. Prav tako naravni sladkor v jabolkih zmanjšuje željo po sladkem.

Jabolka, idealna prehranska sestavina, so bogata z minerali, vitamini in vlakninami, poleg tega pa so zelo nizkokalorična, okoli 80 do 100 kalorij, odvisno od velikosti sadeža.

Vlaknine v jabolku se vežejo na maščobne molekule in preprečujejo absorpcijo maščob. Maščobe, vezane na vlakna, se nato izločijo iz telesa. Jabolka poskrbijo tudi za daljši občutek sitosti. So naravna termogena živila in lahko celo pospešijo vaš metabolizem, kar pomaga pri izgubi teže.

Če boste pred vsakim večjim obrokom pojedli jabolko, boste manj lačni in se boste izognili prenajedanju. Ta zviti načrt vključuje jabolčno razstrupljanje in je uspešen, ker dieta ne temelji na odrekanju. Slediti dieti je enostavno.

Zakaj jabolka?

Jabolka vsebujejo topne in netopne vlaknine, ki zmanjšajo tek, apetit. Raziskave so pokazale, da topne vlaknine tvorijo gel in preprečujejo, da bi telo prehitro absorbiralo sladkor. Znano je tudi, da jabolčni pektin pomaga zniževati holesterol. Pektin ustavi željo telesa po hrani do štiri ure. Vsebujejo fitokemikalije z antioksidativnimi lastnostmi, ki se borijo proti staranju telesa.

Jedilnik, ki ga priporočamo bolj za poskus

1. jedilnik

Zajtrk: 1 sesekljano jabolko s 30 g kosmičev in mlekom

Kosilo: 1 jabolko, 2 rezini rženega kruha s trdo kuhanim jajcem ali paradižnikovim in sirnim namazom prigrizek jogurt

Večerja: 1 jabolko, pečen piščanec s kuskusom z marelicami in mandlji ali mešana zelenjava s kuskusom

2. jedilnik

Zajtrk: 1 jabolko, majhna skleda ovsenih kosmičev z mlekom in 1 čajna žlička sesekljanih mandljev pest borovnic

Kosilo: 1 jabolko, surova omleta s solato

Večerja: 1 jabolko. Mešana, pražena zelenjava (brokoli, bučke, čebula ...), porcija rjavega riža (1 skodelica) in kanček sojine omake.

3. jedilnik

Zajtrk: 1 jabolko, 30 gramov mislija brez sladkorja s posnetim mlekom

Kosilo: 1 jabolko, 2 rezini rženega kruha s tankimi rezinami sira in kislo kumarico

Večerja: 1 jabolko. En večji paradižnik prerežemo na pol in izdolbemo sredino, nadevamo s 30 g naribanega sira in čebulo ter zapečemo v ponvi.