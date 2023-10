Cimetova voda, kot čudežni napitek

Z rednim uživanjem tega napitka boste pospešili presnovo in zmanjšali tek, česar si večina želi, kajne?

Vodo s cimetom so že dolgo priporočali kot pomoč pri hujšanju in nedavne raziskave so pokazale, da je v tej trditvi nekaj resnice.

Ta začimba je verjetno od nekaj v naši shrambi, a njenih koristi za zdravje si morda sploh ne predstavljamo. Ni tako eksotičen ali ključen del tradicionalne medicine kot kurkuma. Vendar ga uporabljajo v naturopatiji in doma narejenih pripravkih. O njegovih zdravilnih učinkih je bilo narejeno kar nekaj študij. Vanje je bilo vključenih več vrst cimeta.

V neki študiji so namreč odkrili, da cimet poveča termogenezo, proizvodnjo toplote v telesu do 20 odstotkov, kar pomaga pri kurjenju odvečnih kalorij.

Znano je tudi, da cimet zmanjšuje apetit in željo po hrani ter pomaga nadzorovati vnos nezdrave hrane.

Poleg tega lahko cimetova voda pomaga izboljšati prebavo, saj spodbuja nastajanje sline in prebavnih encimov. Cimet pomaga tudi pri razgradnji maščobnih živil, zaradi česar so lažje prebavljive. Pitje vode s cimetom pred obroki lahko pomaga zmanjšati napenjanje in pline ter simptome, kot sta slabost in zgaga. Poleg tega je cimet naravni antiseptik, ki lahko uniči škodljive bakterije v črevesju.

Z rednim uživanjem tega napitka boste pospešili presnovo in zmanjšali apetit, česar si večina želi, kajne? Poleg tega cimet pomaga uravnavati raven sladkorja v krvi, kar lahko prepreči hrepenenje po hrani in napade lakote. Najboljše pri tem napitku je, da ga je zelo enostavno pripraviti, in sicer iz samo dveh sestavin – cimetovih palčk in vroče vode.

Sestavine:

500 ml vode

1-cimetova palčka ali 3- ščepci cimeta v prahu

Priprava cimetove vode:

Zavremo vodo, nato jo odstavimo z ognja in dodamo cimetovo palčko ali cimet v prahu ter pokrijemo s prozorno folijo in pustimo stati vsaj dve uri. Po želji dodajte med ali limono in zaužijte večkrat čez dan.

Najboljši čas za uživanje te pijače

Če želite shujšati, je najboljši čas za pitje vode s cimetom zjutraj, pred zajtrkom, saj je takrat telo najbolj pripravljeno na kurjenje maščob. Pitje vode s cimetom pred zajtrkom pomaga zagnati metabolizem in začeti dan, poln energije. Lahko ga pijete tudi pozneje čez dan, okoli kosila ali zgodaj zvečer. Pazite le, da ga ne pijete pred spanjem, saj lahko cimet vpliva na kakovost spanca.