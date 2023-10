Tri učinkovite vaje za dobro jutro, ki vzamejo zgolj pet minut časa

Vsako jutro začnite s temi tremi učinkovitimi vajami, ki vas bodo hitro prebudile, za njihovo izvedbo pa potrebujete le pet minut. Pomagale vam bodo, da boste lažje prebrodili dan, še posebno če je pred vami naporen urnik.

Če jih boste izvajali vsako jutro, vas bo hrbet manj bolel, čez dan boste manj napeti in počutili se boste veliko bolje.

Iztegnite hrbet in zadnjo ložo

Koleni potisnite čim višje proti prsim in ovijte roke okoli nog. Ne dvigujte glave in ne obremenjujte vratu. Od 3- do 4-krat globoko vdihnite. Občutite, kako se zadnjica, zadnja loža in spodnji del hrbta raztezata. Nato iztegnite noge in se sprostite. To vajo ponovite trikrat.

Vaja za raztezanje hrbta in zadnje lože. FOTO: Shutterstock

Pretegnite ramena in hrbet

Usedite se na pete, naslonite trebuh na stegna in iztegnite roke predse. Roke naj bodo blizu glave. Občutite, kako raztezate hrbet in ramena. Od 3- do 4-krat globoko vdihnite.

Vaja za raztezanje hrbta in ramen. FOTO: Shutterstock

Sprostite hrbtenico

Ko ležite na trebuhu, se z rokami počasi uprite na tla ali posteljo. Stegna morajo biti na podlagi, dvignite spodnji del hrbta. Povlecite ramena nazaj, kot da bi poskušali združiti lopatici. Od 3- do 4-krat globoko vdihnite in se počasi vrnite v ležeči položaj. To vajo ponovite trikrat.