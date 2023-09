Česa ne vemo o vitaminu D

Morda z izjemo vitamina C ni vitamina, o katerem bi se bolj govorilo kot o sončnem vitaminu. Nič čudnega, saj je vitamin D sestavina, ki telesu daje moč, krepi kosti, absorpcijo kalcija in krepi imunski sistem.

Pričakuje se, da bo vitamin D čudežno zdravilo in če bomo vsi jemali megaodmerke, bo rešilo vse težave. To seveda preprosto ni res, pravi dr. Anne McTiernan, profesorica epidemiologije na raziskovalnem centru za raka Fred Hutchinson v Seattlu, in dodaja, da ni vitaminov ali dodatkov, ki bi pozdravili vse.

1. Več vitamina D, bolje je

Raziskovalci ugotavljajo, da vse več ljudi uživa prevelike odmerke tega vitamina. Vitamin D poveča absorpcijo kalcija, zato s kopičenjem kalcija v telesu pride do zastrupitve. Simptomi toksičnosti vitamina D lahko vključujejo slabost, bruhanje, pogosto uriniranje, šibkost, bolečine v kosteh in bolečine v ledvicah. Zato se vedno posvetujte s svojim zdravnikom, da ugotovite, ali sploh potrebujete dodatek vitamina D. Njegovo raven lahko preverite s preprostim krvnim testom.

2. Izpostavljenost soncu pomaga telesu proizvajati vitamin D

Ljudje bi dobili dovolj vitamina D z vsakodnevno izpostavljenostjo soncu, toda v velikih mestih, kjer je svetloba pogosto omejena, vse več dejavnosti v zaprtih prostorih, oblačila, ki pokrivajo večino našega telesa, ali vsakodnevna uporaba kreme za sončenje, tega naravnega vira vitamina D ni mogoče doseči. Zato se uporabljajo dodatki. Strokovnjaki menijo, da približno 5 do 30 minut dnevne izpostavljenosti soncu, zlasti med 10. in 16. uro ali vsaj dvakrat na teden, na rokah, obrazu, nogah in rokah brez zaščite pred soncem običajno povzroči ustrezno kopičenje vitamina D.

3. Vitamin D lahko zlahka pridobimo samo s hrano

Živila, ki so najbolj bogata z vitaminom D, so ribe (predvsem losos) ali bele gobe. Med dnevnimi so jajca, sir, mleko, žita ... Vendar ta živila pokrivajo le delček dnevnih potreb po vitaminu D in veljajo le za minorne vire. Zato zdravniki priporočajo to kombinacijo - živila, bogata z vitaminom D, in pridobivanje dela vitamina preko sončne svetlobe.

4. Nizke ravni vitamina D so povezane s slabim razpoloženjem

Raziskave kažejo, da obstajajo povezave med nizkimi ravnmi vitamina D in motnjami razpoloženja. Poleg tega je študija, objavljena septembra 2017 v Journal of Diabetes Research, pokazala, da je dodatek vitamina D izboljšal razpoloženje žensk s sladkorno boleznijo tipa 2 (skupina ljudi z večjim tveganjem za depresijo v primerjavi s splošno populacijo).

5. Z dodatki vitamina D lahko shujšamo

Čeprav obstaja povezava med debelostjo in pomanjkanjem vitamina D, ni znanstvenih dokazov, da bo uživanje dodatka vitamina D pomagalo zmanjšati obseg pasu.

6. Vitamin D krepi imunski sistem

Da bo vaš imunski sistem deloval kar najbolje, poskrbite, da boste zaužili dovolj vitamina D. To je zato, ker lahko vitamin D pomaga pri procesu zmanjševanja škodljivega vnetnega odziva nekaterih belih krvnih celic in poveča proizvodnjo beljakovin v imunskih celicah, ki se borijo proti mikrobom. Odrasli z nizko vsebnostjo vitamina D so verjetno pred kratkim preboleli prehlad, kašelj ali okužbo zgornjih dihal.