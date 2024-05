Na Idrijskem se je huje poškodovala sopotnica na motornem kolesu

Danes, 3. maja, nekaj pred 12. uro, so policiste obvestili o prometni nesreči II. kategorije na glavni cesti v Zali, med Idrijo in Godovičem, kjer je padel in se huje poškodoval motorist.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 62-letni voznik motornega kolesa, državljan Avstrije, vozil iz Idrije proti Godoviču in v nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motornim kolesom ter posledično padel po vozišču. Pri padcu se voznik motornega kolesa ni poškodoval, je pa predvidoma hudo telesno poškodbo (sum zloma goleni) utrpela 61-letna sopotnica na omenjenem motornem kolesu, prav tako državljanka Avstrije.

Kasneje so jo na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Idrija in jo po nudeni oskrbi odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policisti bodo glede na vse ugotovitve prometne nesreče podali ustrezen ukrep.