Poglejte, kaj se zgodi s telesom, če pojeste pet sliv na dan

Slive so znane kot naravni multivitamin, vendar so pri nas veliko podcenjeno sadje. Morda jih boste začeli jesti, ko boste videli, kaj telesu naredi samo 5 sliv na dan.

Ena sliva vsebuje 84 odstotkov vode, 0,6 odstotka beljakovin, 10 odstotkov ogljikovih hidratov in 2,1 grama vlaknin. Poleg tega imajo nizko vsebnost maščob in kalorij ter visoki odstotek vitaminov A, C in E, kalcija, magnezija in kalija.

Če pojeste pet sliv na dan, se bo zgodilo tole:



Znižajo nivo krvnega sladkorja

Slive so povezane z nizkim glikemičnim indeksom, kar pomeni, da vam lahko pomagajo nadzorovati raven sladkorja v krvi in ​​zmanjšajo tveganje za sladkorno bolezen tipa 2.

Izboljšajo spomin

Če pojeste pet sliv na dan, boste telesu pomagali, da se znebi negativnih učinkov prostih radikalov, ki slabo vplivajo na naš spomin.

Ščitijo srce

Ena sveža sliva vsebuje povprečno 113 mg kalija. Ta mineral pomaga nadzorovati visok krvni tlak in s tem zmanjša tveganje za srčno kap.

Izboljša in ščiti prebavni sistem

Suhe slive so odličen način za pospešitev prebave. Eden od načinov, kako jih jesti vse leto, je, da suhe slive namočimo v vreli vodi, ohladimo in zamrznemo.

Okrepijo kosti

Raziskovalci z univerz Floride in Oklahome so 12 mesecev testirali dve skupini žensk po menopavzi. Ena skupina je pojedla 100 gramov suhih sliv na dan (približno 10 sliv), druga pa 100 gramov suhih jabolk.

Obe skupini sta uživali dodatke kalcija in vitamina D. Rezultati so pokazali, da je imela skupina, ki je uživala suhe slive, občutno večjo gostoto kosti v hrbtenici in podlakti.

Dobre za zdravje oči

Slive so zelo pomembne za zdravje oči. Fitohranila, ki jih najdemo v slivah, lahko zmanjšajo tveganje za nastanek makularne degeneracije, bolezni, ki prizadene predvsem starejše.