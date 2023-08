Ali veste, kateri vitamin imenujemo sončni vitamin in zakaj je tako pomemben?

Vitamin D je v zadnjih letih postal osrednji motiv kulture zdravja, njegov vnos je odmerjen in dopolnjen z dodatki, ščitil naj bi pred številnimi boleznimi. Vendar je vitamin D še vedno velika skrivnost.

Čeprav je dolgo veljalo, da izpostavljenost soncu dviguje raven vitamina D, ga imajo prebivalci manj sončne Skandinavije več kot ljudje iz nekaterih sredozemskih držav.

Zakaj ga imajo na severu več?

Evropsko združenje endokrinologov je aprila lani izvedlo raziskavo o količini vitamina D pri prebivalcih Evrope in Bližnjega vzhoda. Po rezultatih imajo prebivalci severne Evrope več vitamina D kot prebivalci na jugu, čeprav je na severu manj sončnih intervalov na leto. Odgovor je prehrana. Skandinavci namreč posegajo po ribjem olju in hrani, ki je bogatejša z vitaminom D.

Sonce ima pomembno vlogo pri nastajanju vitamina D

Vitamin D je danes eno največjih odprtih vprašanj. Nobenega dvoma namreč ni, da imata sončna svetloba in kožni pigment veliko vlogo pri nastajanju vitamina D. V študiji, ki sta jo izvedli univerza John Mason in klinika Mayo, so opazili potencialno pomanjkanje vitamina D pri afroameriških športnikih, ki trenirajo v zaprtih prostorih. Več melanina pri temnejepoltih onemogoča nastajanje zadostne količine vitamina D, zato morajo nekateri športniki za uravnavanje zadostnega vnosa uporabljati dodatke.

Prehranska dopolnila ne morejo nadomestiti koristi sončenja

Vendar dodatki vitamina D ne morejo nadomestiti koristi zmerne izpostavljenosti soncu. Nekatere raziskave kažejo, da sončni žarki pomagajo uravnavati krvni tlak. Prav tako po študiji Georgetown Medical Center pozitivno vplivajo na T-celice, pomembno komponento v imunskem odzivu na viruse. Po drugi strani je za človeško psiho pomembno, da ima na voljo vir naravne svetlobe.

Ali veste, koliko ga potrebuje naše telo?

Trenutno nimamo natančnih raziskav, ki bi nam povedale, koliko vitamina D škoduje našemu telesu, niti koliko ga moramo vnesti z dodatki. Številni športniki uporabljajo prehranska dopolnila in trenutno ne vemo, kakšen je optimalen ali varen odmerek.

Neka kanadska študija je pokazala, da lahko jemanje velikih količin povzroči hiperkalciurijo – povečano izločanje kalcija z urinom. Pretirano izpostavljanje UV-žarkom ima zagotovo škodljiv učinek, vemo pa, da izpostavljenost soncu ni edini dejavnik, ki vpliva na nastajanje vitamina D in da je uživanje nekaterih prehranskih dopolnil včasih potrebno za ljudi, ki jim tega vitamina primanjkuje. Za večino ljudi zadostujeta zmerna izpostavljenost soncu in pravilna prehrana.