Čemažev kruh je spomladanski hit

Rekreativci smo stalno v gozdu in vsako pomlad nam vedno znova najprej zadiši čemaž. Kaj vse lahko naredimo z njim? Na primer kruh ...

Zdravilni učinki čemaža so zelo raznoliki, dokazani in delujejo na celotno človeško telo. Čemaž ima veliko podobnih zdravilnih učinkovin kot česen, le da je bolj zdrav in veliko lažje prebavljiv.

V ljudski medicini ga imenujejo medvedji ali divji česen, saj naj bi ga po končanem zimskem spancu za namen prečiščevanja telesa uživali tudi medvedi.

Čemaž namreč deluje kot čistilec prebavnega traku in zelo pozitivno vpliva tudi na naše žleze in krvni obtok. Dokazano zmanjšuje raven holesterola v krvi, zavira nastanek krvnih strdkov in pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka, saj ga tako kot česen, nekoliko znižuje.

Sveži listi so zelo dobri pri čiščenju ledvic in mehurja, posledično pa pomagajo iz telesa izločati seč. Pozitivne učinke ima tudi na našo kožo, saj pomaga pri celjenju ran. Pri čemažu je bilo ugotovljeno tudi močno antioksidativno delovanje, s katerim nam ščiti celice in zmanjšuje možnost rakavih obolenj, so povedali na zeliščnem posestvu Cvetka.

Tokrat bomo spekli kruh s čemažem, ki smo ga nabrali. Kruh z okusom po čemažu je bil moj eksperiment, nad katerim sem bila pozitivno presenečena.

V trenutnih razmerah je domači kruh lepa dragocenost, ki jo moramo ceniti. Če še oklevate in zbirate pogum za peko, kar pogumno. Tudi vam se zagotovo posreči.

Za naš recept potrebujete le moko, kvas in sprehod v gozd, kjer boste našli to veliko darilo matere zemlje, čemaž.

FOTO: Tanja Drinovec

FOTO: Tanja Drinovec

Za približno 9 bombetk potrebujemo:

200 g bele moke

400 g polnozrnate moke

pol kocke kvasa

12 g soli

2 šopa sesekljanega čemaža

olivno olje

žličko sladkorja

Priprava čemaževega kruha:

Najprej pripravimo kvasec iz kvasa, sladkorja, nekaj kapljic tople vode in ščepca moke. Pustimo, da naraste. Moki primešamo kvasec, sol in čemaževo pasto, ki smo jo v strojčku za sekljanje zmešali z nekaj žlicami olivnega olja in sesekljali. Dodamo še približno 2 dl vode in zgnetemo gladko testo, ki mora odstopati od stene posode.

FOTO: Tanja Drinovec

Po potrebi dodamo moko, če je testo premokro, ali vodo, če je presuho. Testo na toplem vzhajamo dobre pol ure, da naraste. Oblikujemo bombetke (kroglice) in jih ponovno vzhajamo na pekaču, obloženem s peki papirjem, dobrih 15 minut. Segrejemo pečico na 200 stopinj Celzija, kjer bombete pečemo približno 15 minut, da lepo porjavijo.