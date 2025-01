Če ste pretiravali s hrano: 5 rastlin za boljšo prebavo in srečnejši želodec

Razlogov za te težave je lahko veliko, vendar, po tako dolgih praznikov, najbrž vemo, kdo je kriv, kajne? Pretiravanje s količino hrane, prehitro zaužito hrano, zaužitjem živil, ki nam ne ustrezajo, preveč ali premalo želodčne kisline ...

Vse to se pogosto še poslabša v prazničnem času, ko so mize obložene s težkimi jedmi, zlasti po daljšem postu.

Poleg tega, da se morate premišljeno odločati, kaj in koliko pojeste, vam lahko pri boljši prebavi pomagajo tudi določena živila in zelišča. Nasvete smo izbrskali iz knjige 1001 hišno zdravilo.

Ingver

Na vrhu seznama živil, ki pomirjajo želodčne težave in slabost, je ingver. Poleg tega, da izboljšuje prebavo, ima tudi spazmolitične lastnosti, ki so koristne pri želodčnih krčih.

Zaužijte nekaj koščkov kandiranega korena ali pa si pripravite skodelico čaja, ki pogreje želodec. Za pripravo čaja dodajte eno čajno žličko sveže naribanega ingverja v skodelico vrele vode, pustite stati 10 minut in precedite.

Kamilica

Kamilica je že od nekdaj znano sredstvo za težave s prebavo, najbolj priporočljivo pa jo je uživati kot pomirjujoč čaj. Pijte tri skodelice kamiličnega čaja na dan, najbolje pred obroki.

Soda bikarbona in kis

Ne gre zanemariti učinkovitosti klasične kombinacije čajne žličke sode bikarbone in kozarca vode. Soda nevtralizira želodčno kislino in blaži bolečine zaradi prisotnosti plinov.

Ker lahko soda včasih povzroči nastanek plinov, nekateri strokovnjaki priporočajo dodatek nekaj kapljic limoninega soka. Če imate premalo kisline v želodcu, pa lahko po bogatem obroku poskusite z mešanico čajne žličke jabolčnega kisa in pol kozarca vode. To bo pripomoglo k boljši prebavi hrane.

Meta

Želodec lahko razvajate tudi z metinim čajem ali oljem te aromatične rastline, ki pomirja krče v črevesju in blaži napihnjenost. Najbolje je uživati kapsule, ki postopoma sproščajo olje – eno kapsulo trikrat na dan po obroku.

Koper in kumina

Ko imate težave s prebavo ali ko ste pojedli velik ali močno začinjen obrok, lahko prežvečite ali zaužijete čajno žličko semen divjega kopra ali kumine. Ta semena vsebujejo olja, ki zmanjšujejo krče v črevesju, pomirjajo slabost in pomagajo nadzorovati pline. Zato jih v nekaterih indijskih restavracijah ponudijo gostom kot dodatek po obroku.

Sladki koren

Stari Grki so za lajšanje bolečin v želodcu uporabljali sladki koren, raziskave pa so pokazale, da se ta koristna rastlina lahko uporablja tudi za zdravljenje različnih težav, od menstrualnih bolečin do respiratornih okužb.

Lahko ga grizljate ali iz njega pripravite čaj, v kombinaciji z zelišči, kot so trpotec, šentjanževka in melisa, pa ga priporočajo tudi tistim, ki trpijo zaradi želodčnih razjed.