Kardiolog brez dlake na jeziku: Teh 9 živil sem prepovedal ljudem, ki jih imam rad

Za zdravo srce je zelo pomembno, da pazimo na prehrano ter skrbimo za življenjski slog in navade.

Najprej je pomembno izločiti vse, kar lahko škodljivo vpliva na najpomembnejšo mišico v telesu, en kardiolog (ki noče biti imenovan, zaradi prehranske industrije) pa je odkril, katerih 9 živil je prepovedal svojim bližnjim!

Pomfri

Na 100 g ocvrtega krompirja je 8 gramov transmaščob, ki pa niso snovi naravnega izvora, temveč produkt večkratnega segrevanja rastlinskih olj. Transmaščobe večkrat povišajo holesterol v krvi in ​​s tem povečajo tveganje za bolezni srca in ožilja.

Rdeče in predelano meso

Zrezki, mleto meso in slanina zelo škodljivo vplivajo na srce. Bakterije iz prebavnega sistema absorbirajo aminokisline iz rdečega mesa, kar sproži celo verigo reakcij, ki na koncu povečajo raven holesterola in tveganje za bolezni srca.

Ocvrta hrana

Kuhanje na visoki temperaturi ustvari velike količine transmaščob, ki so eden glavnih krivcev za težave s srcem. Na Kitajskem, kjer meso običajno pečejo ali kuhajo, so bolezni srca manj pogoste.

Pizza

Samo ena rezina pice vsebuje 10 gramov maščobe, od tega 4,4 grama nasičenih maščob. Če se ne morete odpovedati pici, se omejite le na eno rezino enkrat na teden in naredite zelenjavno pico.

Beli kruh

Redno uživanje živil, bogatih z ogljikovimi hidrati, kot je bel kruh, poveča tveganje za bolezni srca. Visok glikemični indeks zvišuje raven sladkorja v krvi, zato znanstveniki domnevajo, da je to eden pogostih prvih dejavnikov, ki vodijo do srčnega infarkta.

Koruzni kosmiči

To so hitri ogljikovi hidrati, polni sladkorja, ki podivjajo inzulin v telesu.

Sol

Presežek soli v telesu povzroča poškodbe in zamašitev krvnih žil. Na dan ne smete zaužiti več kot 5 gramov soli (pol čajne žličke).

Instant juhe

Tako kot večina drugih predelanih izdelkov tudi instant juhe vsebujejo velike količine soli, kar povečuje tveganje za srčne bolezni in možgansko kap, razkrivajo strokovnjaki. Ljudje, ki jedo instant juhe 2- do 3-krat na teden, imajo veliko večje tveganje za kardiometabolični sindrom, ki poveča tveganje za bolezni srca, sladkorno bolezen in možgansko kap.

Energijske pijače

100 ml energijske pijače vsebuje 30 mg kofeina. Če popijete 300 ml, kar je standardna količina, boste zaužili 90 mg kofeina, kar je, kot da bi popili 3-4 esprese. Tolikšna količina kofeina lahko povzroči tahikardijo, tovrstne pijače pa odsvetujejo ljudem, ki imajo kakršne koli težave s srcem.