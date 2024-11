Ali med stanjem porabljamo kalorije

Kalorije zlahka zaužijemo, a ko je treba odvečne porabiti, postane to pravi izziv. Strokovnjaki menijo, da lahko z nekaj dodatnega truda porabite več maščob, ena preprosta rešitev za pospešitev tega procesa pa je – stanje.

Če želite izgubiti nekaj kilogramov, a na delovnem mestu večino časa presedite, poskusite več stati. Zdravniki pravijo, da lahko že preživljanje več časa na nogah pomaga pri porabi kalorij, tudi brez dodatnega gibanja.

Če preživljate več časa stoje, je to preprost način za izboljšanje zdravja. Dolgotrajno sedenje in pomanjkanje telesne aktivnosti lahko privedeta do številnih zdravstvenih težav, kot so debelost, srčno-žilne bolezni in diabetes.

Dodaja, da je raziskava pokazala znatno povečanje tveganja za srčno-žilne bolezni pri ljudeh, ki sedijo več kot 10 ur dnevno.

Po drugi strani stanje ne le, da lahko pomaga pri preprečevanju teh težav, temveč vam omogoča tudi porabo kalorij – skoraj brez truda.

Ali stanje zares porablja kalorije?

Obstajajo številne raziskave, ki kažejo, da stajanje v povprečju porablja več kalorij kot sedenje. To je posledica večje aktivacije mišic.

Med stanjem se aktivira več mišic, saj se telo upira gravitaciji in podpira telesno težo. To pospeši metabolizem in poveča proizvodnjo toplote, kar vodi do rahlega povečanja porabe energije, pojasnjuje raziskava.

Število kalorij, ki jih porabite med stanjem v primerjavi s sedenjem, varira od osebe do osebe. Na primer, ta učinek je običajno večji pri moških, verjetno zaradi večje mišične mase.

Poleg tega igra pomembno vlogo tudi vaša osnovna presnovna stopnja (BMR). Gre za količino energije oziroma kalorij, ki jih telo porabi v mirovanju za osnovne funkcije, kot so dihanje, prekrvavitev, vzdrževanje telesne temperature in obnavljanje celic.

Koliko kalorij porabi stajanje?

Raziskava iz leta 2019 je merila osnovno presnovno stopnjo pri udeležencih, ki so sedeli, ležali ali stali. Raziskovalci niso našli razlike v številu porabljenih kalorij med sedenjem in ležanjem. Vendar pa je stanje v povprečju povečalo porabo energije za približno 10 odstotkov.

Pregled študij je pokazal, da oseba s težo 65 kilogramov, ki šest ur dnevno sedenje zamenja s stanjem, porabi dodatnih 54 kalorij.

Čeprav dodatnih 54 kalorij dnevno ne zveni veliko, raziskave kažejo, da lahko to vodi do izgube približno 2,5 kilograma telesne maščobe letno – zgolj s stanjem med dnevnimi aktivnostmi.

Vendar raziskovalci opozarjajo, da je ta rezultat odvisen od zdravega življenjskega sloga in prehranjevalnih navad.

Razlika je majhna v primerjavi s celotno dnevno porabo energije, zato je stanje sicer koristno, a nikakor ne sme nadomestiti redne telesne vadbe.

Pravilo 20-8-2 za bolj zdravo življenje

Tega pravila najbrž še ne poznate: na vsakih 20 minut sedenja vstanite za osem minut in dve minuti namenite gibanju (npr. raztezanju, kratkemu sprehodu ali opravljanju hišnih opravil).