Aktivni tudi pozimi: Kako se športno obleči za mraz?

Decembra, ko so temperature nizke in pogosto vladajo zimski vremenski pogoji, je ključno, da športna vadba na prostem poteka v ustrezni opremi, ki vas ohranja tople in suhe ter omogoča udobje pri gibanju.

S pravilno obleko boste zagotovili, da boste učinkovito vadili in se izognili hipotermiji ali prekomernemu potenju.

Oblačenje po plasteh

Za vadbo na prostem v hladnem vremenu je najboljša izbira oblačenje v plasteh. Prva plast naj bo tanka in funkcionalna, da odvaja vlago stran od telesa, druga plast naj bo topla (npr. flis), zadnja pa naj ščiti pred vetrom in dežjem (neprepustna jakna).

Osnovna plast (baza)

Prva plast mora biti narejena iz materialov, kot so merino volna, sintetična vlakna (poliester) ali posebni športni materiali, ki omogočajo hitro sušenje in učinkovito odstranjevanje vlage. S tem se prepreči, da bi vlaga ostala na telesu in povzročala mraz.

Srednja plast (toplota)

Druga plast naj bo namenjena toploti in izolaciji. Flis ali polarna volna (polarna volna je sintetični material, ki je lahek, topel, diha in hitro suši, zaradi česar je priljubljen pri oblačilih za zimske aktivnosti, saj nudi odlično izolacijo tudi v mokrem stanju) sta odlični izbiri, saj sta lahka in topla, hkrati pa omogočata dobro zračenje. Ta plast omogoča, da se telo greje, ne da bi preveč zadrževalo vlago.

Zunanja plast (zaščita pred vetrom in vodo)

Zadnja plast mora biti odporna na veter in vodo. Lahka neprepustna jakna z zračnimi deli je ključna za zaščito pred hladnim vetrom in morebitnim sneženjem ali dežjem. V zimskih mesecih so posebej priljubljeni jopiči, ki so odporni na vlago, vendar še vedno omogočajo dobro zračenje.

Oblačila za spodnji del telesa

Za spodnji del telesa so idealni športni pajaci ali dolge hlače, ki so bodisi iz toplega flisa bodisi iz vodoodpornih materialov. Vseeno pa naj bodo dovolj elastične, da omogočajo gibanje in ne omejujejo vaje.

Smučarska ali tekaška obutev

Pri zimski vadbi so pomembni tudi čevlji. Če tečete ali hodite po poledenelih površinah, so priporočljive čevlje z dobrim oprijemom in izolacijo. Smučarski čevlji ali čevlji za zimske pohode z nepremočljivimi podplati so najboljša izbira.

Roke in noge

Roke lahko ogrejete s primernimi rokavicami, ki se zlahka odstranijo, ko postane topleje. Primerne rokavice izberete glede na dejavnost in temperaturo zraka. Enako velja za noge – debele nogavice iz volne ali sintetičnih materialov so odlična izbira. Nogavice iz volne ali mešanice materialov, ki so za zimske aktivnosti, pomagajo pri ohranjanju toplote in preprečujejo nastanek žuljev. Pomembno je, da so dovolj visoke, da zaščitijo tudi del noge, ki je pogosto izpostavljen mrazu.

Kapa ali trak za glavo

Kapa ali trak za glavo sta obvezna, saj velika količina telesne toplote uhaja skozi glavo. Kapa, narejena iz merino volne ali drugih toplotnih materialov, vas bo zaščitila pred mrazom, še posebej pri hitrem gibanju.

Dihanje in zračenje

Tudi pozimi morate paziti na zračenje oblačil. Med vadbo se lahko zelo hitro pregrejete, zato je priporočljivo, da so oblačila opremljena z zračnimi režami, da se izognete prekomernemu potenju.

Ne pozabite na zaščito oči

Če je vreme sončno ali sneži, je priporočljivo, da nosite sončna očala ali zaščito za oči. Refleksije snega lahko povzročijo prekomerno svetlobo, ki škoduje očem.

S pravilnim oblačenjem boste lahko izkoristili vsak trenutek za vadbo na prostem, ne da bi vas skrbelo za mraz ali druge vremenske nevšečnosti. Pomembno je, da prilagodite svojo obleko glede na vrsto vadbe, intenzivnost in vremenske razmere. Izbor športnih oblačil je v Sloveniji velik. Ne, ne drži, da so to draga oblačila. Le, malce več časa namenite izbiri.