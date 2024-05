Aci izstrelil več kot pol milijona puščic

Franc Oblak - Aci, Kranjčan, doma iz Huj, zdaj pa ukoreninjen v Radovljici, do konca septembra razstavlja na Blejskem gradu. Na izjemni razstavi je prikazano njegovo pol stoletja delo v lokostrelstvu in izdelovanju lokov.

Njegovi loki, ki segajo od otroških do olimpijskih in tradicionalnih lokov, so edinstveni. Zaradi svoje izjemnosti mu je bilo podeljeno naziv mojstra umetniške obrti.

»Z ženo Dorotejo se že ves ta čas tudi udeležujeva tekmovanj, tako domačih kot mednarodnih. V okolici Globokega imava vadbeni lokostrelski poligon za 3D strelsko disciplino, kjer s puščicami streljava na tarče različnih živali iz določenih razdalj. Tam se vsak teden udeleživa treningov.

Sprva sem imel klasično tarčo nedaleč od hiše, a zaradi novogradenj in sprehajalcev sem se od tam umaknil. Bil sem samouk v lokostrelstvu, ko sem leta 1974 s kupljenim lokom odšel na prvo tekmovanje v Maribor. Hitro sem začel izdelovati loke sam.

V Elan sem hodil po odpadni material, ki sem ga doma sestavljal in lepil v loke. Veliko jih ni preneslo obremenitev, zato so se kraki lomili. Do določenega trenutka, ko sem, kot član takratne jugoslovanske lokostrelske reprezentance na enem od turnirjev v Veliki Britaniji spoznal češkega kolega, ki je bil prav tako izdelovalec lokov. Zaupal mi je, kako naj se izognem tem napakam,« pove Franc Oblak - Aci.

Franc Oblak - Aci in Doroteja. FOTO: Mirko Kunšič

»Iskreno povedano, navdušen sem nad razstavo. Lepo jo je ekipa Zavoda za kulturo Bled umestila v moj časovni okvir zadnjega pol stoletja. Vesel sem tudi pomoči našega predsednika društva Petra Vukotiča, ki že nekaj časa skrbi, da bo mednarodno tekmovanje v historičnem streljanju z loki, 18. in 19. maja na dveh poligonih pod Blejskim gradom in na Bohinjski Beli, uspešno izpeljano in zadovoljilo vse udeležence,« dodaja Aco, letnik 1941. Pove, da je v pol stoletja dolgi karieri lokostrelca izstrelil več kot milijon puščic iz različnih lokov.

Peter Vukotič - Palček je tisti domačin, alpinist, ki z ekipo vsako leto poskrbi za očiščenje grajske skale in je bil lani evropski prvak v historičnem streljanju v Romuniji.

V osemdesetih so bili njegovi ročno izdelani različni loki z oblikovalskim podpisom Oskarja Kogoja že razstavljeni v Radovljici. Razstava se je nato selila še na Japonsko, v ZDA in v Izrael, kar na zdajšnji razstavi ponazarja takrat vabljivi, likovno izčiščeni plakat.

Oblakov kompozitni lok, z napenjali povsem iz lesa, je nastal iz posušenega nagnoja, ki sta ga z ženo Dorotejo našla na pobočjih pod Stolom. Iz njega je sestavil tekmovalni lok, s katerim je na svetovnem prvenstvu požel veliko zanimanja, zlasti pri Švedih. Ta lok je tudi med drugimi razstavljen na Blejskem gradu.

Dobro ime o njem in njegovih izdelkih se je s hitrostjo puščic razširilo po svetu. Zakonca sta bolj znana v tujini kot doma in sta pravi legendi lokostrelstva.

S tradicionalnim lokom izdelovalca Franca Oblaka Acija je Avstrijec Marcus Fuch postal svetovni prvak in podprvak Evrope. Tudi Avstrijka, ki so jo razglasili za športnico leta, je blestela z Acovim lokom. Žena Doroteja si je pristreljala naslov evropske prvakinje v WA disciplini (FITA). Na izviren način je mojster umetne obrti s pomočjo lesene umetnine pokazal, kakšne vrste lesa uporablja v svojem lokostrelskem ateljeju.

»Za držala je najboljši palisander, brest, ebenovina, gaber, oljka. Dodajam še elemente ruja in tise, ki je najboljša za krake lokov. Še vedno mi pišejo posamezniki iz tujine in si želijo, da jim izdelam lok. Seveda upoštevam vse njihove želje, svetujem, in na koncu smo, največkrat, vsi zadovoljni. Mirno lahko rečem, da zadnjih 15 let ni bilo reklamacij na to, kar dam iz rok,« pove Franc Oblak - Aci. Del razstave je posvečen tudi likovnim umetnikom, ki so poslikali loke in prispevali svoja dela.

Ve se, da se je lok kot športni rekvizit uporabljal že tisoč let pred našim štetjem, predvsem na Kitajskem, kjer je bil lokostrelec menda tudi veliki Konfucij. Na Olimpijskih igrah je bilo lokostrelstvo prisotno od leta 1900 do 1912, nato pa ponovno od leta 1972 naprej.

P.S. Ste vedeli, da je Agatha Christie v enem romanu »uporabila« potico z dodatki nagnoja, katere plodovi so strupeni, da bi zastrupila tistega, ki mu je bila potica namenjena? Med dvodnevnim tekmovanjem sredi maja na Bledu takšne potice ne bodo postregli. Bodo pa tam tekmovalci z loki, izdelanimi iz tega lesa, nagnoja ...

