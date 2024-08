10 živil, ki jih ne smemo jesti na prazen želodec

Jutranji obroki so ključni za začetek dneva. To je naša prva energija, ki jo dobi telo, zato moramo biti pozorni, kaj je dobro pojesti in kaj ne.

Navajamo 10 živil, ki se jih je najbolje izogibati na prazen želodec:

Citrusi

Citrusi (pomaranče, limone, grenivke): Kislost citrusov lahko draži želodec in povzroči zgago ali težave z želodčno kislino.

Hladne gazirane pijače

Ob uživanju na prazen želodec lahko poškodujejo sluznico in zmanjšajo prekrvitev želodca. To za pol dneva povzroči upočasnjeno prebavo in nelagodje v trebuhu.

Banane

Visoka vsebnost magnezija in kalija lahko povzroči neravnovesje elektrolitov v krvi, če jih zaužijemo na prazen želodec.

Začinjena hrana

Povišana raven želodčne kisline je tudi ena od posledic uživanja začinjene hrane na prazen želodec.

Kumare in druga zelena zelenjava

Surove kumare in druga zelena zelenjava so bogate z aminokislinami. Lahko povzročijo zgago in bolečine v zgornjem delu trebuha.

Paradižnik

Tanini in kislina v paradižniku lahko povečajo tveganje za nastanek razjed.

Hruške

Surove vlaknine iz hrušk lahko slabo vplivajo na želodec in povzročajo želodčno nelagodje, slabost in prebavne motnje.

Mlečni izdelki

Mlečne kisline, ki jih zaužijemo s temi izdelki, ubije klorovodikova kislina iz želodca. Zato ima uživanje mlečnih izdelkov na prazen želodec za naše telo zelo malo koristi.

Sladkarije

Uživanje sladkarij na tešče povzroči nenaden dvig ravni inzulina, kar lahko slabo vpliva na trebušno slinavko.

Listnato pecivo

Kvasovke, ki jih vsebuje testo, lahko močno dražijo želodec in povzročijo napenjanje.

Za boljše počutje je priporočljivo za zajtrk izbrati lahke in lahko prebavljive obroke, kot so ovsena kaša, topli napitki, polnozrnate žitarice ali sadje z nizko vsebnostjo kisline, kot so jabolka ali borovnice.