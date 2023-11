Zakon ne more rešiti težav. Kvečjemu jih lahko zakrinka

Skorajda ni ženske, ki ne bi imela romantičnih predstav o poroki in zakonu. Nekatere celo preprosto verjamejo, da s tem, ko dahnejo usodni da, v odnosu vse preide na idealno, kar je daleč od resnice. A to razočaranje je mogoče preprečiti, če se ženska zaveda, v kaj se spušča.

Poznati sebe

Veliko žensk se poroči, preden sploh dodobra spoznajo sebe. Če ne poznajo same sebe, se jim tudi sanjati ne more, kako deluje zakon. Takrat se pridruži še ena oseba, mož, ki prav tako zahteva pozornost, skrb in ljubezen, nato običajno še otroci ... Kar veliko let mine, preden se lahko ženska spet posveti sama sebi in sprejme razočaranje zaradi neizpolnjenih pričakovanj.

Brez prehitevanja

Nekatere ženske se poročijo, čeprav si tega ne želijo najbolj; s tem ugodijo partnerju ali pa se vdajo pritisku staršev in okolice. Niso pripravljene na zakon, zato pogosto pozneje spoznajo, da tudi niso bile resnično zaljubljene, ampak da so se samo prepustile toku. Če ni iskrene in obojestranske želje po poroki, se ta preprosto ne sme zgoditi.

Z dežja pod kap

Slabe navade ali razvade partnerja se ne izboljšajo same od sebe, kaj šele, da bi kar izginile. Fant, ki ste ga vzeli za moža in se je prej ves čas zabaval s prijatelji ter se opijal, ima vse možnosti, da razvije odvisnost od alkohola in se še naprej druži s sebi podobnimi ljudmi. Sam zakon takšnih težav ne more odpraviti, kvečjemu jih lahko zakrinka, zato je treba težavo začeti reševati prej, če si sploh želita dati priložnost za srečen konec.

Čarovnija

Nešteto žensk verjame, da je zakon čarovnija, ki bo trajala za vedno. Ljubezen bo vedno strastna, mož ljubeč in idealen v vseh pogledih, družina kot iz pravljice ... Dokler ne treščijo na realna tla oziroma v vsakdan zakona, ki je daleč od čarovnije. Ali pač – vsak zakon, ki traja, ima svoj čudežni recept, da se je obdržal, torej upanje le obstaja ...