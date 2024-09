Tašča uničuje mojega moža. Kakšna mama tako napada lastnega sina? (svetuje Bruno Šimleša)

Pozdravljeni,

To poletje smo veliko časa preživeli z moževo mamo, torej mojo taščo, in njenim partnerjem. Seveda je prihajalo do manjših in tudi večjih trenj, tašča je svojemu sinu, mojemu možu, večkrat navrgla, da je tak kot njegov oče, nič boljši, da je od njega pobral vse najslabše lastnosti.

Največji del prepirov je bil, ker se je mama vtikala v to, kako z možem vzgajava otroke. Tašča tudi nenehno obuja neke stare spore. Konflikti med njima niso nič novega in moža v resnici spremljajo že celo življenje.

Mož je nekaj časa mirno prenašal res grde opazke. Sama ne razumem, kako lahko lastnemu otroku izrečeš kaj takšnega. Da grdega govorjenja o človeku, s katerim si nekoč bil v vezi in celo naredil otroka, niti ne omenjam. Na koncu počitnic pa je le počilo, mož in tašča sta se hudo sprla, trenutno ne govorita.

Jaz se sicer od vsega skupaj distanciram, mi je pa hudo za najine otroke, ki imajo babico zelo radi. Tudi ona rada čas preživlja z njimi in nama je v resnici v veliko pomoč pri varstvu. A vsi čutimo napeto vzdušje.

Rada bi ju spravila na mediacijo, za katero pa ne želita niti slišati. Spoštovani gospod Šimleša, imate morda nasvet, kako bi moža prepričala, da mame ne bo nikoli spremenil, hkrati pa bi mu rada izkazala, da mu stojim ob strani?

Najlepša hvala za odgovor in vse dobro vam želim,

Bralka

Odgovarja Bruno Šimleša, terapevt, sociolog in strokovnjak za odnose

Draga bralka,

razumem občutljivost in resnost vaše situacije, a preden odgovorim na vaša konkretna vprašanja, bi vam rad ponudil univerzalen nasvet, ki bi koristil vsem ljudem ... Preberite nasvet TUKAJ, na Onaplus.si.