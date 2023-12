Razmišljam, da bi prevarala moža, ker se me že eno leto ni dotaknil (svetuje Bruno Šimleša)

Spoštovani g. Šimleša,

odločila sem se vam pisati, ker sem tik pred prelomnico v mojem življenju, in sicer ali naj ostanem zvesta možu, ali ga naj prevaram. Varanje se mi je od nekdaj zdelo nesprejemljivo, a odkar sem ujeta v vrtincu čustev, nisem več tako prepričana o vsem. Naj razložim.

Z možem sva poročena štiri leta, poznava pa se že šest. Oba se približujeva 40 letom. Na začetku sva bila izredno zaljubljena in sva se leto pred epidemijo poročila. Vse je bilo sanjsko, tudi najino spolno življenje. Pred dvema letoma pa se je vse spremenilo. Mož je začel vse več časa posvečati službi, res je, dodatno so ga obremenili z delom in od takrat kar ne zna reči ne.

Najprej sva se bila primorana odpovedati najinim izletom, sčasoma pa tudi za najine skupne aktivnosti med tednom ni bilo več časa, saj je kar naprej visel v službi ali pa doma na službenem računalniku. To me je zelo motilo in sem mu večkrat omenila, da me skrbi, da toliko dela, a mi je vsakič odvrnil, da nima izbire, da pritiskajo nanj in da mora(va) potrpeti. Prvo leto sem bila še zelo potrpežljiva, videla sem namreč, da mu ni lahko, a ker sam ni želel postaviti mej, sem spoštovala njegovo predanost delu.

Sčasoma je njegova obremenjenost pustila pečat tudi na najinem spolnem življenju. Prvih nekaj tednov je vsakič, ko sem dala pobudo, rekel, da je preutrujen, potem pa niti ni več iskal izgovorov, ampak se je samo obrnil stran od mene. To se zdaj dogaja že eno leto. Med nama ni več nobene nežnosti, nobenih objemov, poljubov, kaj šele česa bolj strastnega, preprosto živiva kot dva sostanovalca.

In tu se pojavi moja dilema. Pred kratkim me je namreč kontaktiral bivši partner, s katerim sva bila v zvezi v mojih dvajsetih. Razšla sva se, ker je dobil službo v tujini, jaz pa se nisem želela seliti. Sicer sva imela proti koncu kar nekaj nesoglasij, a najino spolno življenje je bilo ves čas odlično. Z njim sem bila vedno potešena, saj je veliko pozornosti dal na moj užitek in sva imela enake poglede na spolnost. Spomini na to me zdaj, ko me je kontaktiral, močno preganjajo, sploh ker sem izredno razočarana, da me lastni mož ne vidi kot poželenja vredno žensko ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.