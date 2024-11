Svetovalnica: Nepremičnina ni vpisana v kataster - kaj to pomeni in kako to urediti

Spoštovani,

Zanima me, kaj pomeni, če nepremičnina ni vpisana v kataster. Tako piše v izpisu nepremičnine. Čeprav je bilo leto izgradnje 1889, obnova oken in strehe pa leta 1982. Kot vikend nima hišne številke.

Je možno, da to že prej ni bilo urejeno (l. 1889), ali bi se kasneje ob obnovi oken in strehe moralo ponovno urediti? Se pravi potem tudi nima uporabnega dovoljenja.

Kaj lahko to pomeni za kupca in uporabnika? Ter kje lahko vse to najbolje preverim, in če je še možno, uredim?

Hvala lepa in lep pozdrav.

Darja

