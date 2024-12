Kako Medicofit postaja najprepoznavnejši zasebni zdravstveni center v Sloveniji

Tako se je začela zgodba sprva butičnega zdravstvenega podjetja, specializiranega za zdravljenje s kineziologijo, ki je v treh letih dozorelo do mednarodno prepoznavne klinike za celostno neoperativno rehabilitacijo ortopedskih poškodb in bolezni, v kateri danes svojo karierno priložnost iščejo številni domači in tuji strokovnjaki.

Kako je mladi ekipi strokovnjakov uspelo v zgolj nekaj letih na novo spisati zgodovino fizioterapije in uvesti svetovno najnaprednejšo tehnologijo v zdravljenje vsakdanjih ortopedskih obolenj, s katerimi se spoprijemajo številni pacienti v Sloveniji, predvsem starejši in bolniki s kroničnimi bolečinami v sklepih? Primeri uspešnih praks klinične rehabilitacije iz Medicofit klinike dokazujejo, da je lahko neoperativno zdravljenje ortopedskih težav v številnih primerih za pacienta primarna oblika zdravljenja, brez kirurškega posega.

Izvršni direktor Medicofit klinike Nejc Šimenko pravi, da imajo v ekipi zares odlične mlade strokovnjake, ki so usposobljeni za delo z napredno instrumentalno tehnologijo in specializacijo fizioterapije za širok spekter ortopedskih stanj.

