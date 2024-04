Pogosta težava vseh, ki veliko sedijo

Protruzije diska, med katerimi je tudi herniacija diska (najpogosteje pri ledveni hrbtenici na nivoju L4-L5 in L5-S1 ter vratni hrbtenici na nivoju C5-C6 in C6-C7), so pogosta težava ljudi, ki preživijo dolge ure v sedečem položaju, zaradi ponavljajočih se dvigovanj težkih bremen ali ponavljajočega se upogibanja in statičnih položajev.

Težave z vratom ali ledveno hrbtenico se lahko pojavijo tudi brez posebnih razlogov.

Protruzije diska so običajno preproste za zdravljenje, vendar ker nekateri posamezniki pogosto simptomov ne jemljejo dovolj resno, si lahko zaradi tega sami poslabšajo težave!

Ljudje prevečkrat ob tem, ko izvejo, da imajo protruzijo diska, postanejo prestrašeni in začnejo verjeti, da bodo imeli težave do konca svojega življenja. To seveda ob upoštevanju nasvetov naših izkušenih fizioterapevtov in navodil ter ob dolgoročnem in rednem izvajanju terapevtskih vaj ni res!

