Odtujenost: kako se ponovno zbližati s partnerjem

Skupaj sta nekaj več kot deset let, od srednje šole, oba doštudirala, se pri tem podpirala in pridno varčevala študentske prihodke, da sta si zdaj ob službah počasi omislila svoj domek. Prvega otroka je rodila pred štirimi leti, drugega lani. Do tod vse lepo in prav, kajne?

Zakaj pa sta pri meni? Ker sva odtujena, povesta. Že zadnjih nekaj let nimata časa zase, za partnersko dvojino, saj sta ju starševstvo in karierna pot vsrkala v svoje vrtince časovne in finančne neizprosnosti. Pred rojstvom prvega otroka sta si privoščila potovanja, se družila s prijatelji, bila nasmejana in sproščena, intimno strastna.

Vse našteto je usahnilo po rojstvu prvega otroka. Ona se je osredotočila na malo bitje in vse podredila temu, on je obstal nekje ob strani njunega odnosa.

Seveda je bil med očetovskim dopustom nadvse skrben očka, pri vsem pomagal, skušal ženi dopovedati, da mu lahko zaupa skrb za otroka, da se gre sama naspat in vsaj malo oddahnit od nenehne skrbi, ali je otrok v redu. To je storila zelo redko in s težkim srcem. Občutila je močno krivdo, če po njenem ni bila dovolj skrbna mamica ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.