Zasebni detektiv razkriva znake, ki kažejo, da vas partner vara

Novico, da je partner nezvest, je težko sprejeti, a običajno je tako, da vsak raje pozna resnico, kot da tava v temi in se sprašuje o tem, kaj se dogaja. Da bi ujeli nezvestega partnerja, nekateri najamejo zasebne detektive, ki skušajo priti resnici do dna.

Ker so videli že marsikaj, zasebni detektivi vedo, kako se obnašajo tisti, ki nekaj skrivajo. Zasebni detektiv Tom Martin je za Independent razkril, kaj so najbolj očitni znaki in ob katerem vedenju, se nam bi morali prižgati vsi alarmi.

Martin opaža, da se tisti, ki varajo, vedno obnašajo po enakem vzorcu. Razkril je 20 znakov, ki nakazujejo na to, da je partner nezvest. Čeprav so nekateri zelo jasni in očitni, je med temi znaki tudi nekaj takšnih, na katere ne bi nikoli pomislili. Pravi, da če opazite enega ali dva, še ni razloga za preplah, medtem ko bi vas moralo ob štirih znakih že pošteno zaskrbeti. Med najbolj očitne znake, da vas partner vara, so daljši delovniki, pogosta službena potovanja, manj intimnosti in obrambni položaj.

Znaki, da se nekaj dogaja, so tudi nenadne spremembe – obiskovanje telovadbe, sprememba sloga oblačenja in nenadno delo na sebi. A najbolj pomemben znak, ki jasno kaže na to, da nekaj ni v redu, je intuicija. Ta je po besedah Martina tista, ki da jasno vedeti, kdaj partner ni popolnoma iskren z vami. Kaj so še ostali znaki?

Sprememba navad, zgodnje odhajanje od doma in pozno vračanje domov, poslovna potovanja, izogibanje družinskim praznikom in dogodkom, delanje nadur, nepojasnjeno zapravljanje, skrivni računi na družabnih omrežjih, skrivanje računov, čezmerno negovanje, nov neznan vonj, kupovanje daril, ki jih niste dobili, neznani predmeti v avtomobilu, pridružitev fitnesu, zgrešeni klici neznanih številk, skrivnostna sporočila, manj intimnosti, obrambni položaj, razdražljivost, niso mu/ji všeč nenapovedani obiski.

Če partner ne kaže nobenega od zgoraj naštetih znakov in vam intuicija pravi, da nekaj ’ne štima’, ji zaupajte! Martin pravi, da večina zna sama zadevi priti do dna in da pogosto za dokaz ne potrebujejo pomoči zasebnega detektiva. Pravi, da je v današnjih časih mnogo lažje ujeti nezvestega partnerja, kot ga je bilo pred leti.