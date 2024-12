Slovenska pevka padla med koncertom: »Če mi še kdo tako vleti na oder ...« (VIDEO)

Po družbenih omrežjih se je razširil posnetek slovenske pevke Senidah z njenega nedavnega koncerta v Splitu, kjer se je med nastopom zgodila neljuba situacija. Medtem ko je prepevala, je na oder stopil član organizacije in sta trčila, zaradi česar je pevka padla na tla.

Senidah je posnetek delila na svojem Instagramu in ob njem zapisala: »Naslednjič, ko mi kdo tako vleti na oder med koncertom, bo odletel. Na srečo sem bila dobre volje zaradi teh ljudi pred menoj, sicer bi slišal svojega Boga.« Po padcu se je pevka hitro pobrala in nadaljevala nastop.

Lepa Brena zlomila gleženj

Pred tem je Senidah nastopila kot gostja na enem izmed koncertov Lepe Brene v zagrebški Areni. Tam je slednja doživela poškodbo – sredi koncerta si je zlomila gleženj in morala na zagrebško Kliniko za travmatologijo, kjer je bila operirana.

Senidah je kasneje opisala dogajanje v zakulisju, ko je izvedela za nesrečo: »Stala sem za odrom, da bi poslušala koncert. V tistem trenutku mi je nekdo rekel, da je nekdo padel na Breno in ji poškodoval nogo. Nisem vedela, ali bo nadaljevala koncert ali ga prekinila. Prav tako nisem vedela, v kakšnih bolečinah je,« je povedala za RTL Danas.

Nezgode na odrih pogoste

Podobno nezgodo je nedavno doživel tudi pevec skupine Parni valjak Igor Drvenkar, ko je med koncertom v Dubrovniku padel z odra in si izpahnil ramo. »Padel sem skozi platno, ki je bilo zaradi močnega vetra videti kot rob odra. Pri tem se je rama izpahnila za približno pet centimetrov. Na srečo sem zdaj dobro, rama je nameščena in čaka me okrevanje,« je kasneje pojasnil.

Senidah in drugi so kljub nesrečam dokazali, da se, kot pritiče profesionalcem, lahko hitro poberejo in nadaljujejo svoj nastop.