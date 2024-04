Zakaj je Galaxy S24 Ultra naslednji velik korak v mobilni tehnologiji

Zakaj izbrati telefon Galaxy S24 Ultra? Preprosto, ker vam lahko ponudi več kot samo napravo za komuniciranje.

Začnimo z zmogljivostjo. Galaxy S24 Ultra vas bo navdušil s svojo hitrostjo, zanesljivostjo in odzivnostjo. Ne glede na to, ali gre za brskanje po spletu, igranje mobilnih iger ali urejanje dokumentov, bo Galaxy S24 kos tudi najzahtevnejšim nalogam. Z napredno tehnologijo procesorja Snapdragon® 8 Gen 3 in prilagodljivimi frekvencami osveževanja zaslona vam bo zagotovil hitro in gladko izkušnjo.

FOTO: Samsung

Poleg tega Galaxy S24 Ultra prinaša napredno mobilno umetno inteligenco, ki se prilagaja vašim potrebam in željam. Z Galaxy AI 1 vam telefon ponuja rešitve, ki bodo vašo produktivnost dvignile na višjo raven. Funkcija, ki nam lahko zelo olajša delo, je Pomoč pri zapiskih (Note Assist) v aplikaciji Samsung Notes, ki bistveno izboljša organizacijo in produktivnost. Poganja jo umetna inteligenca in samodejno ustvarja povzetke ter predloge za zapiske, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše zapisovanje misli in idej.

Z uporabo prednastavljenih oblik in preprostim ustvarjanjem privlačnih naslovnic Pomoč pri prepisu (Transcript Assist) zagotavlja, da so vaši zapiski pregledni in lahko dostopni s pomočjo hitrih predogledov.