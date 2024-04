Zakaj bi morali plastično folijo hraniti v zamrzovalniku

Plastično folijo za živila večina shranjuje v predalu, v katerem sta papir za peko in aluminijasta folija. A prav tako večina ima z njeno uporabo nemalo težav, saj se, ko želi z njo zavarovati živila, folija mečka ter noče sodelovati.

To je mogoče preprečiti na preprost način, piše 24sata.hr. In sicer tako, da jo pospravite v zamrzovalniku. Tako se bo lažje odvijala in z njo bo enostavnejše rokovati, saj se ne bo mečkala, prijemala za roke ali lepila sama ob sebe.

Še nekaj domiselnih načinov uporabe

Z njo ohranjajte čist hladilnik: S slojem plastične folije zaščitite police hladilnika. Lažje je samo odstraniti umazan sloj, kot čistiti rešetke in police, na katerih je zasušena hrana.

Zaščitite telefon na plaži: Če bo ovit vanjo, do njega ne bosta prišli voda in drobna mivka.

Zavržena plastična folija za živila sodi med plastične odpadke, ki že tako preveč bremenijo naš planet. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

Podaljšajte svežino sadja: Ostanke sadja zaščitite s folijo, tako bodo dlje ohranili svežino. Če boste z nekaj koščki folije ovili peclje banan, boste preprečili, da bi prehitro dozorele.

V razmislek

Plastična folija je res uporabna v številne namene, a treba se je zavedati dejstva, da je namenjena enkratni uporabi, zato z njeno količino ni dobro pretiravati, saj zavržena sodi med plastične odpadke, ki že tako preveč bremenijo naš planet.