Za dobro vodno zabavo vam ni treba plačevati vstopnin: balkon in dvorišče kot vodno igrišče

Če želite otroku omogočiti igro, ki spodbuja ustvarjalnost ter krepi njegove motorične sposobnosti, na dvorišču ali balkonu ustvarite igrišče v slogu vodnih parkov. S pomočjo lesenega stojala za rože plezalke ter cevi, lijev, odrezanih plastenk in podobnih pripomočkov lahko ustvarite igralno vodno steno. Otroci zlivajo vodo od zgoraj, ta pa potuje po na leseno stojalo pritrjenih pripomočkih v lonec, ki so ga postavili spodaj. Igra, ki se je še posebno malčki nikoli ne naveličajo!

Vodni park ustvarite kar na vrtu, balkonu ali terasi.

Starejši otroci bodo uživali v povezovanju cevi od ene točke do druge. Namesto stene lahko izdelate tudi mizo za vodne igre. Vzemite staro plastično škatlo čim večjih dimenzij in jo postavite na nizko plastično pručko ali mizo. Poskrbite, da bo škatla dobro pritrjena na podlago in da se konstrukcija ne bo prevračala. Nato se prepustite domišljiji. V vodno mizo lahko napeljete in pričvrstite mlinčke, cevi in podobno. Lahko jo zgolj napolnite z igračami, primernimi za igranje v vodi. Večji otroci lahko naredijo na vsaki strani gol in se s kuhalnicami in plastičnimi plavajočimi žogicami igrajo vodni kuhalnicomet. V vročini je odlična zabava že škropljenje s cevjo za zalivanje vrta.

Starejši otroci bodo uživali v povezovanju cevi od ene točke do druge.

Vrhovi cevi naj bodo primerno visoki, da jih bodo otroci dosegli. Majhne otroke lahko razveselite z mini bazenom. Potrebovali boste nepremočljivo ponjavo, denimo takšno, ki se uporablja za zaščito drv, in plavalne črve (pool noodles). Plavalne črve zašijte v robove ponjave tako, da boste dobili nekakšen mini bazen. Velikost ponjave prilagodite prostoru, ki ga imate. V bazen dajte otroku nekaj vode in vodne igrače.

Blatne mojstrovine

Otroci radi packajo. Ena od iger, ki se jih bodo zagotovo razveselili, je kuhanje z blatom. Potrebovali bodo mizo in čim več kuhinjskih pripomočkov. Blato naj zmešajo sami iz vode in zemlje. Pozor, ta igra ni primerna za mamice, ki želijo imeti podmladek vselej čist in urejen! Še ena igra, povezana z vodo, ki se je ne morete igrati v stanovanju, za zunaj pa je kakor nalašč, je barvanje z vodenimi barvicami po rokah in nogah. Otroci se bodo neznansko zabavali, nujno pa bodo na koncu potrebovali kopel. Vodene barvice za kožo niso škodljive, kljub temu naj se slikanju po obrazu izogibajo.

Igra, ki se je ne morete igrati v stanovanju, za zunaj pa je kakor nalašč, je barvanje z vodenimi barvicami po rokah in nogah.

Še ena zabavna stvar, s katero se bodo z veseljem igrali na balkonu ali dvorišču, so vodne blazine. Naredimo jih s pomočjo debelejše prozorne plastične folije in lepilnega traka ter modre jedilne barve, ki jo dodamo v vodo za lepši videz. Potrebovali bomo še pergamentni papir in likalnik. V notranjost vodnih blazin oziroma postelj lahko dodamo tudi plastične ribice.

Blatna kuha krepi otrokove senzorične sposobnosti. FOTO: Ganna Zelinska/Getty Images

Namesto vodne stene si lahko omislite vodno mizo. FOTO: Dglimages/getty Images

Prelivanje vode sem in tja je vedno zabavno. FOTO: Yaoinlove/getty Images

Slikanje po stopalih ni za žgečkljive. FOTO: Standart/getty Images

Bosonoga hoja po različnih podlagah izboljšuje otrokovo držo, obliko stopala in ravnotežje. Na vrtu lahko otrokom izdelamo mini sprehajališče z različnimi vrstami podlage. Razdelite prostor na enakomerno velike kvadrate in vsakega opremite z drugo vrsto podlage. V enega nasadite travo, drugega posujte z okroglimi kamni, tretjega opremite z lubjem, četrtega z zemljo in podobno. In igra? Tekmujte, kdo bo prej prehodil vse podlage. Takšne bosonoge poti imajo sicer v različnih centrih za zdravo počutje, v svojih terapijah pa jih je priporočal tudi sloviti nemški duhovnik in zdravilec Sebastian Kneipp.