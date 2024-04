Vonj po cvetju: Trije čudoviti spomladanski izleti

Zakaj ne bi kakšnega konca tedna izkoristili za izlet in obiskali enega od treh kotičkov naše dežele, ki slovijo po zanje značilnem cvetju?

Žafrani na Veliki planini

Zagotovo najprepoznavnejša in na približno 1500 metrih nadmorske višine najvišja pašna planina pri nas je Velika planina. Obiskovalce pričaka z značilnimi stajami, krasnimi razgledi in pred pašno sezono z vijoličastimi preprogami žafranov.

Letos so se zaradi mile zime prebudili prej kot običajno, a goste še pozdravljajo z značilno barvo, ki planjave prekriva od 10 do 12 dni.

Žafrani na prostranem območju ne cvetijo vsi hkrati. Najprej popestrijo travnike okoli planine Kisovec, sledijo Mala planina, Gojška planina in na koncu Velika planina.

Do nje se lahko povzpnemo peš ali z nihalko. Do njene spodnje postaje vodi pot iz Kamnika do Stahovice, kjer zavijemo levo in prispemo do parkirišča v Kamniški Bistrici.

Vzpon z nihalko traja deset minut in je primeren zlasti za družine z majhnimi otroki ter vse, ki niso naklonjeni hoji, radi pa uživajo v lepih razgledih.

Pešpoti vodijo iz Potoka v Črni ali Podstudenca in vzamejo tri in pol oziroma dve uri in pol.

Različica, prav tako primerna za družine z majhnimi otroki, pa je s parkirišča pri Ušivcu, do katerega pripelje cesta, če v Stahovici zavijemo desno, od tam peljemo do kraja Kričevo in nato do prelaza Črnivec.

Od parkirišča vodi na Veliko planino široka makadamska pot, na cilj prispemo po približno uri zmerne hoje.

Narcise na Golici

Na 1836 metrov visoki Golici v Zahodnih Karavankah nad Jesenicami maja in junija cvetijo narcise ali ključavnice, kot jim pravijo tam.

Do mesta, nad katerim se dviga planina, pelje avtocesta Ljubljana–Jesenice, ki jo zapustimo na prvem izvozu za Jesenice, sredi mesta pri zdravstvenem domu zavijemo desno v klanec, kamor usmeri tabla za Planino pod Golico.

Po nekaj kilometrih prispemo v vas, kjer lahko parkiramo in že občudujemo zelene travnike z narcisami.

Nekaj prejšnjih let je občina Jesenice v času cvetenja narcis ponujala avtobusne prevoze do Planine pod Golico, ki je odlično izhodišče za pohod na samo Golico, vendar so v Turističnem društvu Golica povedali, da prevozov letos ne bo, bodo pa v bližini vasi urejena parkirišča.

Cena parkiranja bo pet evrov. Vse obiskovalce v društvu vabijo na prireditev miss narcis, ki bo, če bo vreme dopuščalo, 18. maja.

Do znamenite koče na Golici je po bližnjici v smeri Savskih jam od parkirišča le dobra ura hoda, pot je torej primerna tudi za otroke, od koče do grebena planine je še 40 minut hoje.

Obiskovalci Golice niso nagrajeni le s pogledom na s cvetjem prekrite planjave, temveč tudi s čudovitimi razgledi na Triglav in druge vrhove Julijcev, greben Zahodnih Karavank, Dovško babo in s pogledom vse do Koroške.

Morda ne bo več opozorilo, da je treba spoštovati naravo in tako na Veliki planini kot Golici paziti, da s hojo ne uničujemo tam rastočega cvetja. Narcise so uvrščene tudi med zaščitene rastline in se jih ne sme nabirati.

Tulipani v Arboretumu Volčji Potok

Tako kot vsako leto so v našem največjem arboretumu tudi letos od 6. aprila do 5. maja poskrbeli za cvetoče pomladno dogajanje. Tulipani, narcise, hijacinte, žafrani, cesarski tulipani, morske čebulice, kamasije in druge cvetlice so že obarvali gredice in zelenice.

V aprilu cvetijo tudi čudovite okrasne češnje in magnolije, proti koncu meseca jim sledijo prvi rododendroni. Narcisam iz prejšnjih let se letos pridružuje več kot 200.000 jeseni posajenih novih čebulic, v parku tako cveti rekordnih pol milijona narcis.

Pridružujejo se jim tulipani, ki vedno znova očarajo številne ljubitelje narave in cvetja. Letošnjo pomlad bodo cveteli na velikih gredah v kombinaciji s pomladanskimi dvoletnicami in drugimi barvitimi ter dišečimi čebulicami.

Med opazovanjem več kot 350 različnih sort bomo zagotovo presenečeni, kakšni vse obstajajo. Tudi letos bodo obiskovalci Arboretuma lahko glasovali za mistra tulipanov.

V času spomladanske razstave je park vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, odprt od 8. do 20. ure. Parkirišče je brezplačno in urejeno v bližini vhoda. Morebitni gneči pri nakupu vstopnic se lahko izognemo z nakupom prek spleta, kjer prejmemo desetodstotni popust.

Dostop z avtomobilom je po avtocesti Ljubljana–Maribor, izberemo izvoz Domžale in se peljemo proti Radomljam, kjer je v krožišču označen odcep proti arboretumu.