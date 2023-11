Veliko živali se kobre boji, ena pa jo je celo vesela

Med vsemi kačami, ki se plazijo po zemlji, verjetno ni bolj zanimive od kobre. Tudi ker jo zaradi njenega drugačnega videza, ko visoko dvignjena in s kot pahljača razprtim vratom sika, prepoznamo nemudoma. Toda, pozor! Kobre kot ovratnik razprejo vrat, to so v resnici njena prožna rebra, le med nevarnostjo in napadom. V miroljubnem stanju so videti kot vsaka druga kača.

Kobre so strupenjače z dolgim, vitkim telesom, razvpite zaradi strupa, s katerim omrtvičijo in ubijejo žrtev. Nekatere vrste lahko strup celo pljuvajo, pri čemer ciljajo nasprotnikove oči, da ga oslepijo. Večina jih zraste do dveh metrov, z impresivno dolžino tudi petih metrov izstopa kraljeva kobra. Kot preostale tudi ona v nevarnosti in pripravi na napad v zrak dvigne celo prvo tretjino telesa in nato bliskovito hitro napade.

Ena redkih živali, ki se kobre ne boji in v njej vidi svoje kosilo, je mungo, ki je proti njenemu strupu imun.

Njena tarča so le redko ljudje, nam se raje ogne, še bolje pa je, da se ji mi ognemo v velikem loku. Strup kraljeve kobre namreč ubije človeka v le nekaj minutah! Čeprav nima najmočnejšega strupa med kačami, ga z enim samim ugrizom izpusti toliko, da lahko ubije 20 ljudi. Ali pa slona, ki nato pogine v roku treh ur.

Najdemo jo lahko v krošnjah

Obožujejo tropsko vročino, najdemo jih predvsem v Aziji in Afriki, zaradi svoje izredne prilagodljivosti pa živijo v najrazličnejših okoljih, od gozdov do puščav. In čeprav se običajno zadržujejo pri tleh, lahko na kraljevo kobro naletite tudi visoko v drevesnih krošnjah ali v vodi. So namreč odlične plavalke in spretne plezalke.

Nima najmočnejšega strupa med kačami, a ga izloči največ, zato lahko z enim ugrizom ubije 20 ljudi. FOTO: Mrjo2405/Getty Images

Svoj plen izvohajo s pomočjo jezika, s katerim izjemno dobro prepoznajo vonjave, ki potujejo po zraku. Poleg tega imajo v nasprotju z drugimi kačami tudi oster vid, ki jim omogoči natančen napad. Pri tem ciljajo glodavce, iščejo jajca, kanibalsko pa si privoščijo tudi druge kače, celo kobre. Svoj obrok v enem kosu počasi pogoltnejo ter ga nato dolgo prebavljajo, po obilnem obroku so lahko brez hrane tudi več tednov.