Večna in vsestranska modra

Modra je ena tistih barv, ki nikoli ne gredo iz mode. Kakšno leto jo morda preglasi katera druga, a prej ali slej se bo takšen ali drugačen odtenek modre vrnil, zato si lahko kos pohištva, dodatek, steno, tla ali kaj drugega v tej hladni pomirjujoči barvi omislijo tudi tisti, ki radi držijo korak s trendi.

Za začetek poskusimo z nekaj manjšimi dodatki. FOTO: Vasyl Cheipesh/Getty Images

Z modro bomo ustvarili privlačen in harmoničen prostor, ki izžareva eleganco in sodobnost, pazimo le, da izberemo takšen odtenek, ki se bo podal k preostanku notranje opreme, k drugim barvam v prostoru pa tudi k slogu opreme, ki v našem domu prevladuje, le tako bomo ustvarili harmoničen in uravnotežen videz.

Ker je hladna barva, je kot nalašč za močno osvetljene prostore, obrnjene na jug.

Ker je modra hladna barva, jo mnogi odsvetujejo v prostorih, kjer je malo naravne svetlobe ali so obrnjeni na sever, saj bo tako občutek hladu še močnejši. A tudi v teh primerih se modri ni treba odpovedati, pazimo le, da jo kombiniramo s toplimi elementi, denimo lesom, namesto sijoče bele pa izberemo raje belo s toplimi podtoni, krem in bež. Nasprotno velja za močno osvetljene prostore, obrnjene na jug: v njih modro kombiniramo s hladnimi barvami, tudi odtenek bele naj ima hladne podtone, enako velja za les, če ga bomo vključili v opremo.

Modra se odlično poda tudi h kovinskim dodatkom, če želimo prostor narediti toplejši, izberemo baker ali barvo zlata, ohladili pa ga bomo s srebrnim leskom, tudi steklom in kristalnimi dodatki.

Modro s hladnimi podtoni uravnovesi les s toplimi. FOTO: Scovad/Getty Images

Ujame se z vsakim slogom

Zračen in eleganten prostor ustvarimo s kombinacijo bele in modre po navdihu Grčije, v tem primeru ne bo nič narobe, če stene odenemo s sijočo belo, ki se je je sicer bolje izogibati, saj deluje neosebno, hladno in sterilno. A modra, še posebno temnejši odtenki, vse tja do mornarsko modre, bodo ob njej še bolj zasijali in prišli do izraza. Da ne bo vse le modro in belo, videz popestrimo s svetlim lesom ter kovinskimi in steklenimi dodatki. Bolj zamolkli odtenki modre, običajno jim rečemo tudi pudrasti, se odlično podajo k bolj živahnim in jasnim barvam, denimo sončno rumeni, v otroških sobah in spalnicah pa jih lahko kombiniramo tudi s pudrasto rožnato, s čimer bomo ustvarili izredno nežen ambient.

Poda se k lesu, kovini, steklu.

Prednost modrih dodatkov je tudi ta, da jih lahko kombiniramo s skorajda vsakim slogom notranje opreme. V sodobne in minimalistično opremljene prostore bodo vnesli osvežujoč kontrast, živahnost in dinamiko. Domovom, opremljenim v klasičnem in rustikalnem slogu, bo modra dodala prefinjenost, tistim, ki so opremljeni v vintage in retro slogu, pa barvitost ter globino. Slednjo ustvarimo tudi tako, da v prostor, kjer prevladujejo nevtralne barve, vnesemo več različnih odtenkov modre, v tem primeru moramo biti pozorni le, da se držimo zgolj modre, sicer bo hitro vse preveč pisano.